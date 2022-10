Convegno sul sistema integrato Zerosei, la sperimentazione parte da Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - L’Auditorium del Liceo “Aldo Moro” ha ospitato il convegno dal tema “Il sistema integrato Zerosei: una riforma strutturale del mondo dell’educazione e dell’istruzione”. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto e del Sindaco di Andria Giovanna Bruno, intervenuta in qualità di rappresentante ANCI Scuola per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, si sono susseguiti gli interventi dei relatori che hanno evidenziato non solo l’importanza delle riforme introdotte dal Decreto Legislativo n. 65/2017, che ha istituito i Poli per l’Infanzia, ma anche le ricadute che avrà sul territorio di Margherita di Savoia la realizzazione del primo Polo per l’Infanzia in tutta la Puglia.

Michele Torre, funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ha rilevato che la maggior parte dei finanziamenti stanziati già nel 2017 con la prima tranche sono stati destinati al Mezzogiorno per cercare di ridurre il gap rispetto alle scuole del nord Italia e che in questa seconda fase la Puglia ha registrato un incremento delle richieste da parte degli enti locali pari al 60%.

Cristina Sunna, della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, si è congratulata con l’amministrazione comunale di Margherita di Savoia, sottolineando quanto sia complicato far partire un progetto ambizioso come quello del Polo per l’Infanzia all’interno di una visione strategica del territorio e come questo sia un indice delle priorità su cui l’ente locale intende investire.

Molto sentito l’intervento della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII - G. Pascoli” Margherita Di Pumpo, sotto la cui giurisdizione scolastica ricadrà l’erigendo plesso, che ha voluto evidenziare come la scuola non sia un posto di mera custodia dei bambini e come essi siano il soggetto e non il termine passivo dell’intero processo educativo.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Margherita di Savoia, nonché autore del progetto, Paolo Camporeale ha rivelato, attraverso alcuni rendering, come si presenterà il Polo dell’Infanzia, attualmente in fase di costruzione nel quartiere San Pio e considerato tra i più innovativi nel suo genere. Nelle conclusioni, a cura di Giacinto Capodivento dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, è stato infine evidenziato come la realizzazione di un Polo per l’Infanzia assuma un’importanza strategica nello sviluppo territoriale di oggi facilitando le dinamiche familiari e relazionali ed è inoltre stato espresso l’auspicio che in futuro la Puglia possa far registrare la realizzazione di Poli per l’Infanzia sempre più numerosi in considerazione del valore che assumono nei percorsi educativi e quindi, in prospettiva, anche in termini di prevenzione della devianza minorile.

«È motivo di orgoglio per Margherita di Savoia - ha dichiarato al termine dei lavori il sindaco Bernardo Lodispoto - essere stata individuata dalla Regione come sede del primo Polo d’Infanzia in tutta la Puglia ed è ulteriore vanto per noi il fatto che il progetto presentato dalla nostra amministrazione sia stato valutato come fortemente innovativo e di sicuro impatto per le politiche a sostegno della famiglia. La realizzazione di una struttura capace di accogliere bambini da zero a sei anni è non solo uno strumento per andare incontro ai bisogni educativi dei più piccoli, che devono essere considerati un percorso di tipo continuativo come hanno sottolineato i relatori nei loro interventi, ma rappresenta anche un concreto aiuto per le famiglie con bambini piccoli, in particolare nel caso in cui entrambi i genitori abbiano orari di lavoro difficilmente conciliabili con tali esigenze. Nel corso del nostro mandato abbiamo fatto molto in questo senso, ripristinando dopo alcuni anni la Sezione Primavera, e con il sostegno delle istituzioni scolastiche e grazie anche al contributo della Regione vogliamo proseguire lungo la strada del sostegno alla genitorialità, che è un aspetto rilevante delle politiche sociali. Auspico che, in vista della realizzazione di futuri Poli per l’Infanzia in Puglia, possa essere realizzata una vera e propria task force che sappia fare tesoro della positiva esperienza che si sta concretizzando a Margherita di Savoia. Ringrazio dunque tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questo convegno, in particolare l’assessore alla cultura e istruzione Mario Braccia per la puntuale organizzazione ed il dirigente scolastico del Polo degli Studi “Aldo Moro” Valentino Di Stolfo per l’ospitalità».

