Iniziano le attività della Sezione Primavera. Lodispoto: “Servizio di grande importanza sociale”

MARGHERITA DI SAVOIA - Hanno avuto inizio questa mattina, come da programma, le attività della Sezione Primavera dislocata presso la Scuola d’Infanzia di Zona Armellina, facente capo all’Istituto Comprensivo Statale che riunisce anche Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado.

Hanno preso parte alla breve cerimonia inaugurale il Sindaco di Margherita di Savoia Avv. Bernardo Lodispoto accompagnato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita Di Pumpo; per l’amministrazione comunale erano presenti anche l’assessore alla cultura e pubblica istruzione Dott. Mario Braccia e l’assessore al bilancio Dott.ssa Francesca Santobuono. Sono in tutto 16 i bambini in età prescolare che potranno fruire di questo importante servizio per le famiglie e che saranno seguiti dalle educatrici Elisa Penza e Giovanna Dassisti e dall’assistente Marilina Palumbo. I piccoli potranno fruire anche del servizio mensa in modo da consentire l’applicazione dell’orario continuato.

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale - dichiara il sindaco Lodispoto - ha predisposto un servizio di grande importanza sociale e che non comporta alcun onere a carico delle famiglie. L’attenzione verso i bambini è un aspetto fondamentale della nostra amministrazione ed aver reintrodotto la Sezione Primavera nel 2019 dopo alcuni anni di assenza ha rappresentato un segnale forte per la nostra comunità. I feedback positivi che abbiamo ricevuto al termine dello scorso anno scolastico sono lo stimolo per fare sempre meglio: un ringraziamento va rivolto al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo dott.ssa Margherita Di Pumpo ed al pool di insegnanti del plesso ma un plauso va anche all’assessore Braccia e all’intera amministrazione comunale per il concreto sostegno offerto a questa iniziativa».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO