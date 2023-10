Conclusi gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei plessi scolastici “Papa Giovanni XXIII”, “G. Pascoli” e “Armellina”

MARGHERITA DI SAVOIA - Si sono conclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di pertinenza del Comune di Margherita di Savoia. Nel dettaglio si tratta degli interventi finalizzati a:

- copertura e impermeabilizzazione della Palestra della Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII”, per un importo di 39.177,34 euro;

- copertura e impermeabilizzazione della Palestra della Scuola Media “Giovanni Pascoli”, per un importo di 39.189,58 euro;

- realizzazione della recinzione della Scuola Media “G. Pascoli”, comprensiva di manutenzione del muro perimetrale e installazione di una nuova cancellata zincata, per un importo complessivo di 16.940,40 euro;

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per interventi di messa in sicurezza del plesso di Zona Armellina, per un importo di 30.800,00 euro.

Il totale degli interventi eseguiti ammonta a 126.107,32 euro.

«Grazie alla fattiva cooperazione fra Ufficio Tecnico Comunale e l’assessore alla pubblica istruzione Elena Muoio - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - abbiamo ultimato una serie di interventi necessari per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune di Margherita di Savoia: con questi lavori, dell’importo complessivo superiore a 126mila euro, abbiamo provveduto a confermare ancora una volta con i fatti l’impegno preso con la cittadinanza e con le famiglie, con buona pace di chi ci rivolge accuse infondate e strumentali. Noi stiamo continuando a lavorare per il bene del nostro paese e continueremo a farlo, sarà bene che qualcuno se ne faccia una ragione. Il mio apprezzamento va al personale dell’Ufficio Tecnico, che ha lavorato con grande celerità per provvedere all’ultimazione dei lavori nel più breve tempo possibile».

