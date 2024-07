Canosa di Puglia riabbraccia in festa il suo illustre concittadino Lino Banfi

CANOSA DI PUGLIA - Una serata destinata a rimanere nella storia della nostra città, capace di raccogliere l’intera comunità attorno al suo concittadino più illustre, che mai ha dimenticato le sue origini, le sue radici, la sua Canosa di Puglia. Una grande festa in onore dell’attore Lino Banfi, fra i volti noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, che ha avuto inizio con l’intitolazione alla sua persona del foyer del Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, fra immensa emozione e tanto orgoglio. A fare gli onori di casa, il Sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio, che non ha mancato di sottolineare la grandezza etica e morale di “Nonno Libero”, sempre pronto a farsi portavoce di messaggi importanti per la collettività, non ultimo la campagna di sensibilizzazione dell’Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani, di cui egli è il protagonista. Senza dimenticare la sua carriera, fatta di grandissimi successi entrati nell’immaginario collettivo italiano. (Video)

A partecipare al sentitissimo momento, oltre all’europarlamentare Francesco Ventola, anche l’eurodeputato Antonio Decaro, il neo Sindaco di Bari Vito Leccese e il Sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico, che ci hanno tenuto a presenziare ad un momento sicuramente fra i più importanti della vita recente dell’attore. La carriera di Pasquale Zagaria, questo il suo nome all’anagrafe, ebbe inizio proprio nel Teatro “Lembo” e infatti, una volta entrati al suo interno, non sono mancati gli aneddoti del passato con l’Assessore alla Cultura Cristina Saccinto e l’Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno, che hanno provveduto ad illustrare le numerose funzionalità di questo piccolo scrigno di cultura, sempre a disposizione di associazioni, scuole e cittadini.

A seguito dello scoprimento della targa, momento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale tutta, la serata è proseguita in piazza Vittorio Veneto con la 17ª edizione del “Premio Dea Ebe - La Maschera Banfi”, rassegna ormai consolidata e curata in prima persona dal presidente dell’associazione Saverio Luisi, affiancato alla conduzione dalle giornaliste Marilena Farinola e Francesca Rodolfo. Spazio quindi ai premiati della kermesse e alla comicità del cabarettista Santino Caravella, che ha allietato la serata della cittadinanza accorsa numerosissima per omaggiare l’iconico “Oronzo Canà”. L’evento è stato capace di racchiudere al suo interno momenti molto intensi, emozionanti ed anche commoventi, come nel caso del ricordo di Lucia, amatissima moglie di Banfi, con la quale ha condiviso un amore immenso durato più di 60 anni.

La manifestazione è quindi entrata nel vivo con l’intervista durante la quale numerosi sono stati i ricordi del passato, di vita vissuta rispolverati, alcuni di questi alquanto particolari e capaci di far sorridere tutti. Il taglio della torta per gli 88 anni di Lino Banfi ha preceduto la conclusione del tanto atteso appuntamento in piazza Vittorio Veneto, con il pubblico presente che ha voluto riservare un lungo e sentito applauso all’uomo, all’attore, al comico, ma soprattutto ad un canosino doc che continua a portare nel cuore la sua città.

«Siamo estremamente felici ed orgogliosi - afferma il Sindaco Malcangio - di aver omaggiato Banfi con così tanto calore e affetto. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento, a partire dal presidente del Premio Dea Ebe Saverio Luisi e a tutta la famiglia Banfi. L’intitolazione del foyer del “Lembo”, teatro in cui ha avuto inizio la carriera del nostro concittadino, è risultata essere il luogo più appropriato per omaggiare la grandezza dell’uomo e attore Pasquale Zagaria. Grazie Lino, Canosa di Puglia è, e sempre sarà, orgogliosa di te!».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia (Foto: Copyright STUDIO CIOCI)