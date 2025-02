Grande festa per l’inaugurazione del polo di infanzia intitolato al maestro Carmelo Leopizzi

MARGHERITA DI SAVOIA - Una grande festa, con la partecipazione di tutti i bambini in età prescolare a Margherita di Savoia, ha scandito l’inaugurazione del plesso scolastico del primo polo d’infanzia pubblico realizzato in Puglia e finanziato con le risorse del Fondo per la Promozione del Sistema Integrato Zerosei. (Video)

E mentre i bambini facevano festa all’esterno, con intrattenimento ed animazione tutti per loro, gli adulti - o meglio, le istituzioni - hanno compiuto i tradizionali gesti che caratterizzano questi eventi nel mondo dei grandi: al momento del taglio del nastro il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto era accompagnato dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani dott.ssa Silvana D’Agostino, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dott. Giuseppe Silipo e dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Papa Giovanni XXIII-G. Pascoli” dott.ssa Margherita Di Pumpo; alla successiva conferenza di presentazione hanno preso parte inoltre il consigliere regionale Filippo Caracciolo, che ha portato il saluto del Governatore Michele Emiliano, e la dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia, dirigente della sezione Istruzione e Università della Regione Puglia.

Il sindaco Lodispoto ha ripercorso l’iter amministrativo che ha portato a questo storico risultato: «Il nostro cammino è stato avviato nel 2019 ed è stata una vera e propria corsa contro il tempo che però ci ha regalato da subito grandi attestazioni di stima da parte della Regione per la qualità del progetto: la struttura è stata realizzata con materiali ad impatto zero e ci consentirà di ospitare in un unico plesso i bambini da tre mesi a sei anni, secondo quanto indicato nel Sistema Zerosei. Nel mese di marzo arriverà anche lo scuolabus ed a breve sarà disponibile anche, per la prima volta. la circolare per il servizio di trasporto pubblico». Infine l’ultima attesa notizia: «Grazie alla sinergia istituzionale con il Prefetto Silvana D’Agostino e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale della BAT dott.ssa Giuseppina Lotito è stato possibile, in deroga alla procedura ordinaria che permette l’intitolazione solo dopo almeno 10 anni dalla scomparsa, dedicare il plesso del Polo d’Infanzia al Maestro Carmelo Leopizzi, illustre figura di insegnante ed educatore che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei nostri concittadini».

