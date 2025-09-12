“Con Maria, passi di pace”: al via i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata. Ricco programma di eventi curato dal Comitato feste

MARGHERITA DI SAVOIA - Dopo il successo dei festeggiamenti di agosto in onore del Santissimo Salvatore, patrono principale della città, Margherita di Savoia si prepara a vivere un nuovo appuntamento di fede e comunità: i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata, compatrona della città.

La festa, che intreccia liturgia e tradizione popolare, ha come filo conduttore il tema scelto per quest’anno: “Con Maria, passi di pace”. Un invito a camminare insieme, riconciliando le relazioni, custodendo l’ambiente e trasmettendo speranza alle nuove generazioni, sotto lo sguardo della Madre.

Il programma

Sabato 13 settembre la giornata sarà scandita dalle celebrazioni liturgiche del mattino. In serata, alle ore 21:00 in Piazza Libertà, spettacolo tributo a Massimo Ranieri con Diego Sanchez, accompagnato da orchestra e corpo di ballo dal vivo.

Domenica 14 settembre le celebrazioni religiose accompagneranno la comunità alla vigilia della solennità, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani. In serata, dalle ore 20:30, spazio all’intrattenimento: comicità con Sasà Spasiano, direttamente da Zelig, seguita dal concerto delle Cherry Bombs.

Lunedì 15 settembre, solennità di Maria SS. Addolorata, sarà la giornata più attesa, aperta dalle Messe comunitarie e segnata dal culmine liturgico: la celebrazione solenne delle ore 19:00, seguita dalla tradizionale processione per le vie cittadine. Alle 23:00, lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare presso il Lido Perla suggellerà i festeggiamenti.

Martedì 16 settembre la festa si concluderà con la Messa di ringraziamento presso la Cappella di San Giuseppe Lavoratore, ultimo atto di un percorso che intreccia fede, tradizione e vita comunitaria.

Una devozione radicata

La venerazione per Maria SS. Addolorata è parte integrante della storia e della vita quotidiana di Margherita di Savoia. I salinari, da generazioni, la invocano come “madre” e a Lei affidano fatiche e speranze, vedendola come presenza vicina nei momenti di dolore e di prova. Non è un caso che la processione con la sua effigie rappresenti per la comunità un rito identitario, che racchiude memoria, fede e senso di appartenenza. La chiesa parrocchiale a lei dedicata, affidata dal 1956 ai Padri Giuseppini, custodisce questa tradizione che, anno dopo anno, si rinnova come segno vivo della religiosità popolare salinara.

Accanto a questa dimensione spirituale si colloca l’impegno del Comitato Feste Patronali, presieduto da Giuseppe Napoletano, che ha il compito di affiancare le celebrazioni religiose con il programma civile. Nominato dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e in carica per un triennio, il comitato è formato da laici che operano in stretta collaborazione con le parrocchie e le istituzioni locali (leggi). Oltre a predisporre gli spettacoli e gli eventi collaterali, coordina gli aspetti organizzativi e logistici, dalle luminarie alla sicurezza, promuovendo la partecipazione dei cittadini e degli operatori economici. In questo modo i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata si confermano non solo momento di preghiera, ma anche occasione di socialità e coesione comunitaria.

Raccolta fondi

Il Comitato Feste Patronali ha rinnovato alla cittadinanza l’invito a contribuire attivamente alla buona riuscita della festa anche con un gesto concreto di sostegno. È possibile effettuare una donazione tramite bonifico:

IBAN: IT75K0306939885100000300485

Intestato a: Comitato Feste Patronali Margherita di Savoia

Causale: Contributo per feste patronali

Un gesto di partecipazione che consente ad una tradizione tanto cara di rinnovarsi anno dopo anno, mantenendo vivo un patrimonio condiviso da tutta la comunità.

