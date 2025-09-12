Trinitapoli, primo giorno di scuola. Il sindaco Di Feo agli studenti: “Insieme con entusiasmo, curiosità e impegno”

TRINITAPOLI - Il 12 settembre ha segnato l’avvio del nuovo anno scolastico, un appuntamento che coinvolge l’intera comunità cittadina e che rappresenta un momento di forte valore simbolico.

Per l’occasione, il sindaco Francesco di Feo, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali, ha visitato i diversi plessi scolastici della città per portare di persona il proprio saluto e gli auguri agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico.

Il tour istituzionale ha toccato i vari gradi dell’istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Tra le tappe principali figurano l’Istituto comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone” di via Pirandello, la scuola primaria “Lombardo Radice”, la scuola dell’infanzia “Rosa e Carolina Agazzi” e la primaria “Don Lorenzo Milani”.

«La scuola è il luogo dove si cresce, si impara e si costruisce il futuro: affrontiamolo insieme con entusiasmo, curiosità e impegno», ha dichiarato il sindaco di Feo durante la visita.

L’Amministrazione comunale ha ribadito, in questo contesto, l’attenzione e la vicinanza alle nuove generazioni, sottolineando il ruolo centrale dell’educazione come investimento fondamentale per la crescita sociale e culturale della comunità.

