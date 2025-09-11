Gli auguri del sindaco Di Feo a studenti, famiglie e insegnanti per il nuovo anno scolastico: «La scuola è il cuore pulsante del futuro»

TRINITAPOLI - Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco Francesco di Feo ha voluto rivolgere un messaggio augurale agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

«La scuola - ha sottolineato il primo cittadino - è il cuore pulsante del futuro: luogo di crescita, impegno e responsabilità, dove si formano i cittadini di domani».

Nel suo intervento, di Feo ha rivolto un pensiero particolare agli alunni, invitandoli ad affrontare ogni giorno con «curiosità, coraggio e determinazione». Un ringraziamento è stato invece riservato a famiglie e docenti «per il sostegno, la dedizione e il lavoro silenzioso che rendono possibile questo percorso».

Il sindaco ha inoltre ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a garantire scuole sicure, moderne e accoglienti, ricordando come investire nell’educazione significhi «investire nella libertà, nella cultura e nel futuro della città».

Il messaggio si è concluso con l’augurio di un anno scolastico sereno e proficuo per l’intera comunità scolastica di Trinitapoli, con la convinzione che «insieme sarà possibile affrontare le sfide e cogliere nuove opportunità».

