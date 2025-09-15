Trinitapoli, inaugurato l’anno scolastico al Liceo “Staffa” con la visita del sindaco Di Feo

TRINITAPOLI - Primo giorno di scuola speciale per la comunità dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Dell’Aquila-Staffa” di Trinitapoli, che lunedì 15 settembre ha accolto l’avvio del nuovo anno scolastico alla presenza del sindaco Francesco di Feo e di una delegazione dell’Amministrazione comunale.

Ad accogliere gli ospiti è stato il nuovo dirigente scolastico, prof. Daniele Del Vescovo, insieme a docenti e studenti, che hanno partecipato con entusiasmo al momento istituzionale. Il primo cittadino era accompagnato dalla presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, dagli assessori Giovanni Landriscina, Luigi Di Leo e Tonia Iodice, oltre ai consiglieri comunali Anna Colia e Carmen Clemente.

Nel suo intervento, il sindaco di Feo ha ribadito la vicinanza e l’impegno del Comune a sostegno del Liceo “Staffa”, sottolineando l’importanza della scuola come luogo di formazione e crescita personale. Il primo cittadino ha rivolto quindi un messaggio di incoraggiamento agli studenti, invitandoli a vivere l’anno con entusiasmo, amicizia e impegno, per raggiungere obiettivi e traguardi significativi.

La mattinata si è conclusa con un momento di dialogo e condivisione tra istituzioni, docenti e studenti, a testimonianza della volontà comune di rafforzare la collaborazione tra la scuola e l’amministrazione cittadina, con l’obiettivo di garantire un percorso educativo sempre più solido e partecipato.

Redazione CorriereOfanto.it