Il plauso del sindaco Lodispoto al Comitato Feste Patronali per la buona riuscita delle celebrazioni in onore dei Santi Patroni

MARGHERITA DI SAVOIA - «A conclusione delle feste patronali 2025 avverto l’esigenza di esprimere le mie più vive felicitazioni al Comitato Feste Patronali e al Presidente Giuseppe Napoletano per l’ottima riuscita delle celebrazioni in onore del nostro patrono SS. Salvatore e di Maria SS. Addolorata, copatrona di Margherita di Savoia: il buon esito dei festeggiamenti, sia sul piano religioso che sul piano civile, ed il grande apprezzamento da parte dei cittadini salinari, dei fedeli, dei nostri concittadini ritornati a Margherita per le ferie e dei turisti rappresentano il miglior riconoscimento per il lavoro che il Comitato, in tutti i suoi membri, ha svolto per dare una degna cornice al sentimento di fede e di devozione del popolo salinaro verso i nostri Santi Patroni».

Con queste parole il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, ha voluto esternare, a titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale, il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal Comitato Feste Patronali in occasione delle ricorrenze del 6 agosto e del 15 settembre: due date che sono scolpite nel cuore di ogni cittadino di Margherita di Savoia e che i componenti del Comitato hanno saputo valorizzare con un ricco programma di eventi e manifestazioni culturali e ludiche che hanno accompagnato con stile ed eleganza le celebrazioni liturgiche.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO