Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Cultura

Il plauso del sindaco Lodispoto al Comitato Feste Patronali per la buona riuscita delle celebrazioni in onore dei Santi Patroni

MARGHERITA DI SAVOIA - «A conclusione delle feste patronali 2025 avverto l’esigenza di esprimere le mie più vive felicitazioni al Comitato Feste Patronali e al Presidente Giuseppe Napoletano per l’ottima riuscita delle celebrazioni in onore del nostro patrono SS. Salvatore e di Maria SS. Addolorata, copatrona di Margherita di Savoia: il buon esito dei festeggiamenti, sia sul piano religioso che sul piano civile, ed il grande apprezzamento da parte dei cittadini salinari, dei fedeli, dei nostri concittadini ritornati a Margherita per le ferie e dei turisti rappresentano il miglior riconoscimento per il lavoro che il Comitato, in tutti i suoi membri, ha svolto per dare una degna cornice al sentimento di fede e di devozione del popolo salinaro verso i nostri Santi Patroni».

Con queste parole il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, ha voluto esternare, a titolo personale e a nome dell’amministrazione comunale, il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal Comitato Feste Patronali in occasione delle ricorrenze del 6 agosto e del 15 settembre: due date che sono scolpite nel cuore di ogni cittadino di Margherita di Savoia e che i componenti del Comitato hanno saputo valorizzare con un ricco programma di eventi e manifestazioni culturali e ludiche che hanno accompagnato con stile ed eleganza le celebrazioni liturgiche.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO

Margherita di Savoia Lodispoto Bernardo Napoletano Giuseppe Comitato Feste Patronali Festa Maria SS. Addolorata Feste patronali Festa Santissimo Salvatore