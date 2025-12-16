Natale a Trinitapoli, l’albero di via Vittorio Veneto si accende con la partecipazione degli studenti

TRINITAPOLI - Anche quest’anno il Natale si accende in via Vittorio Veneto grazie all’iniziativa promossa dal sindaco Francesco di Feo e dall’Amministrazione comunale di Trinitapoli, che ha voluto rinnovare un appuntamento ormai consolidato e particolarmente sentito dalla comunità.

Protagonisti dell’allestimento dell’albero natalizio sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Garibaldi-Leone”, coinvolti attivamente dall’assessore Giovanni Landriscina e dalla consigliera comunale Anna Colia. Un momento di partecipazione condivisa che ha trasformato l’addobbo dell’albero in un gesto simbolico di festa, collaborazione e senso di appartenenza.

Le classi 4E, 4F, 4H, 4I, 5A, 5D e 5H hanno contribuito con entusiasmo e creatività alla realizzazione dell’allestimento, rendendo l’albero di via Vittorio Veneto un segno visibile del clima natalizio e della vitalità della comunità cittadina.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore all’Ambiente Tonia Iodice e la consigliera comunale Carmen Clemente, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione al mondo della scuola, rivolgendo un augurio di Santo Natale agli studenti, alle docenti e alle famiglie presenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle insegnanti che, con disponibilità e sensibilità, hanno accolto l’invito dell’Amministrazione, accompagnando gli alunni in un’esperienza dal forte valore educativo e civico. Il loro contributo ha permesso la piena riuscita dell’iniziativa, rafforzando il legame tra scuola, famiglie e istituzioni.

L’albero di Natale di via Vittorio Veneto, ora illuminato e addobbato, diventa così non solo un simbolo delle festività, ma anche l’immagine di una comunità che cresce insieme, partendo dai più piccoli e valorizzando la partecipazione come elemento fondante della vita cittadina.

