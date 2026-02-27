Trinitapoli rende omaggio al Maestro Giuseppe Capodivento con una giornata commemorativa

TRINITAPOLI - Una giornata nel segno della memoria, della musica e dell’impegno educativo. L’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Don Milani–Garibaldi–Leone” ha ospitato ieri la cerimonia commemorativa dedicata al Maestro Giuseppe Capodivento, scomparso il 10 giugno 2022.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Trinitapoli, è stata promossa dall’Istituto insieme al Comitato “Storia e Cultura”, presieduto da Rosario Manna. Numerosa la partecipazione della cittadinanza e dei rappresentanti istituzionali. (Foto)

Presenti il sindaco Francesco di Feo, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti e i consiglieri comunali Anna Colia, Michele Ingianni e Pietro De Angelis, che hanno rivolto un saluto ufficiale ai presenti. La dirigente scolastica, prof.ssa Roberta Lionetti, ha ringraziato quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, a nome dell’Istituto e degli studenti.

La cerimonia, condotta dalla prof.ssa Patrizia Spadaro, ha alternato interventi commemorativi e momenti musicali. Rosario Manna ha ripercorso il profilo umano e professionale del Maestro, mentre colleghi e collaboratori - Maurizio Ria, Angela Lacalamita, Salvatore Riefolo, Giuseppe De Filippis, Marcello Panni, Mauro Gargano, Pasquale Santovito, Domenico Sarcina, Raffaele De Sani, Orazio Sarcina e Mauro Vitale - hanno offerto testimonianze dirette del suo impegno artistico.

Protagonisti anche gli alunni del Percorso a indirizzo musicale, guidati dai docenti Nicoletta Uva, Maria Giuseppina Vitobello, Domenico Virgilio e Cristina Di Lecce, che hanno eseguito alcuni brani in omaggio al Maestro, sottolineando il valore formativo della musica nel percorso scolastico.

Momento particolarmente intenso la consegna della Borsa di Studio “Giuseppe Capodivento”. La vedova, Grazia Ronchitelli, ha affidato alla dirigente scolastica il riconoscimento destinato agli studenti del Percorso a indirizzo musicale, con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare le giovani eccellenze musicali della città.

Nato a Trinitapoli il 27 maggio 1961, Giuseppe Capodivento si era diplomato in contrabbasso presso il Conservatorio “Umberto Giordano”. Nel corso della sua carriera aveva collaborato con importanti realtà musicali, tra cui l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce, l’Orchestra Sinfonica di Bari, l’Ensemble del Sud e il Teatro Petruzzelli.

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco Francesco di Feo ha ringraziato la dirigente e il corpo docente per aver promosso un’iniziativa che unisce memoria e formazione, evidenziando come il ricordo del Maestro rappresenti non solo un tributo doveroso, ma anche un’occasione di crescita culturale per le nuove generazioni.

Redazione CorriereOfanto.it