Canosa di Puglia riceve ufficialmente il prestigioso Premio “Riccardo Francovich”, nell’ambito di TourismA

CANOSA DI PUGLIA - Sono quasi 10mila i voti che hanno permesso a Canosa di Puglia di aggiudicarsi, in occasione di TourismA - Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, presso il Palazzo dei Congressi a Firenze, il prestigioso Premio “Riccardo Francovich”, conferito dalla SAMI (Società degli Archeologi Medievisti Italiani). A ritirare l’importante riconoscimento oggi pomeriggio l’europarlamentare Francesco Ventola, l’assessore alla Cultura e all’Archeologia Cristina Saccinto, la Soprintendente Paesaggio e Belle Arti delle Province BAT e Foggia Anita Guarnieri, il Presidente della FAC Sergio Fontana e il Presidente della Pro Loco Elia Marro.

La candidatura della Canosa Paleocristiana, da parte della Fondazione Archeologica Canosina, premia l’importante lavoro sinergico portato avanti in questi anni dal Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con diversi enti ed associazioni del territorio. Un momento storico per la città, che ha acceso i riflettori su Basilica di San Leucio, Battistero San Giovanni e Catacombe di Lamapopoli. Il conferimento del premio, frutto del sostegno di tutta la comunità, porta Canosa di Puglia alla ribalta nazionale, confermandola fra i più interessanti siti archeologici italiani. Orgoglio e soddisfazione hanno fatto da padrone ad una cerimonia che rimarrà impressa nel cuore e nelle menti di tutti, istituzioni e cittadini, rappresentando un nuovo inizio in vista di un futuro ricco di sfide ed occasioni da cogliere.

Prima della premiazione, la città ofantina è stata al centro dell’attenzione per il volume “Principi, Imperatori, Vescovi”, a cura dei prof. Raffaella Cassano e Giuliano Volpe, frutto di un imponente lavoro di approfondimento e confronto alla luce delle diverse novità intervenute negli ultimi 30 anni. Il palcoscenico di “TourismA” non è casuale: l’Ente, per il secondo anno consecutivo, ha inteso parteciparvi al fine di illustrare non solo la propria offerta turistica, ma di aprirsi a nuovi scenari, attingendo informazioni per migliorare la gestione dei siti, venendo incontro alle esigenze del viaggiatore che si trasformano nel tempo, richiedendo un adattamento funzionale.

«Il conferimento del Premio “Francovich” - afferma il sindaco Vito Malcangio - ci indica che siamo sulla strada giusta. È la ciliegina sulla torta di un percorso intrapreso che ha portato a risultati soddisfacenti per l’intero territorio. Canosa di Puglia è tornata al centro del panorama culturale ed archeologico regionale e nazionale, qualcosa di non scontato viste le premesse. Il lavoro sinergico premia sempre, la squadra vince sempre sul singolo. Il nostro compito deve essere quello di creare le premesse affinché la città possa progredire sempre di più. Penso alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, alle diverse campagne di scavo, all’approvazione del Piano di Recupero del Centro Storico, alla Linea Turistica Sperimentale, ai diversi finanziamenti reperiti per i nostri siti archeologici. Valorizzare ciò che la storia ci ha consegnato continuerà ad essere la nostra mission».

«Come avvenuto in occasione della BIT Borsa Internazionale del Turismo a Milano - spiega l’assessore alla Cultura e all’Archeologia, Cristina Saccinto - stiamo illustrando gli importanti passi in avanti degli ultimi anni in termini di accoglienza e fruizione dei siti. Possiamo ritenerci soddisfatti per quanto concretizzato: saranno giorni intensi in cui, spinti da un forte senso di appartenenza, uniremo le forze, producendo, ne sono sicura, risultati soddisfacenti. Il ringraziamento va quindi alla FAC e alla Pro Loco, che assieme all’Amministrazione Comunale stanno condividendo nuovamente quest’esperienza».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia