Dalla Regione Puglia, contributo di 300mila euro per il dragaggio di Porto Canale

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia compie un passo decisivo per il rilancio della pesca e per il miglioramento dell'infrastruttura portuale della città.

Con il completamento di un progetto finanziato tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020, le banchine portuali sono state adeguate agli standard europei mantenendo il numero di posti barca esistenti per i pescherecci e offrendo al comparto ittico una struttura moderna situata in una posizione strategica. Tra le novità, l’inclusione di posti barca dedicati al carico e scarico del pescato che consente ai pescherecci in transito di ottimizzare i costi di trasporto, grazie alla vicinanza con le principali arterie stradali.

Il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto esprime grande soddisfazione e ripercorre le tappe di questo importante progetto: «Per risolvere un problema come l’insabbiamento dei fondali del bacino portuale, che negli anni si era trasformato in una situazione di pericolo, la nostra Amministrazione Comunale ha presentato il 22 aprile 2024 alla Regione Puglia una richiesta avente n. prot. 5548/24 per un intervento di dragaggio dal costo stimato di 300mila euro e, con Determina n. 74 del 20 dicembre scorso, il Dipartimento Bilancio - Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Costiero e Portuale della Regione Puglia ha concesso al Comune il contributo richiesto per consentire una rapida esecuzione dei lavori. Si tratta di un intervento fondamentale per garantire una navigazione sicura nell’area di Porto Canale. È un’altra promessa mantenuta nei confronti della nostra cittadinanza e di un comparto tradizionalmente rilevante come quello della pesca. Da subito partiranno gli adempimenti per la gara d’appalto».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO