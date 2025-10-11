Sagra del Carciofo di Trinitapoli, Musciolà: “Rispetto per il confronto, no a strumentalizzazioni”

TRINITAPOLI - In qualità di vicecoordinatore del C.S.A. (Comitato Spontaneo Agricoltori) e come imprenditore agricolo, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti riguardanti il dibattito pubblico tenutosi lo scorso 8 ottobre presso l’Auditorium dell’Assunta, avente come tema “Lavoriamo per la Sagra del Carciofo di Trinitapoli”.

Durante quell’incontro, l’obiettivo condiviso da tutti i partecipanti è stato quello di coinvolgere maggiormente i produttori agricoli locali e le realtà del territorio, per rendere la manifestazione ancora più rappresentativa e partecipata.

Inoltre, è emersa la proposta - che sarà oggetto di confronto dopo la 16ª edizione della Sagra (in programma il 28, 29 e 30 novembre 2025) - di costituire un comitato organizzatore stabile, con un proprio atto costitutivo e statuto, che riunisca produttori, commercianti, associazioni di volontariato e una figura tecnica del Comune, così da garantire continuità e trasparenza negli anni futuri.

Desidero precisare che questa è, e rimane, la volontà espressa dagli organizzatori storici e dal C.S.A., nel pieno rispetto di tutte le istituzioni, ribadendo che la Sagra del Carciofo è, e deve restare, un evento nato dal mondo agricolo e non soggetto a strumentalizzazioni di alcuna natura.

Il ringraziamento al sindaco Francesco di Feo per la sua disponibilità è stato sincero e condiviso, ma la linea organizzativa della Sagra continuerà ad essere definita dai promotori e dagli operatori agricoli che, con impegno e risorse proprie, da oltre quindici anni rendono possibile questo importante evento per la nostra comunità.

Con questo intervento intendiamo semplicemente ristabilire, con chiarezza, i contenuti e lo spirito del dibattito, così come illustrato anche nella riunione del C.S.A., dove sono stati informati i soci e i produttori assenti all’incontro pubblico.

VITO MUSCIOLÀ (Vicecoordinatore C.S.A.)