Trinitapoli ottiene un finanziamento per il progetto “TrinitapoliStart”, nell’ambito del programma regionale FSE+

TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli è stato ufficialmente ammesso al finanziamento nell’ambito del Programma Regionale PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - Priorità 5 “Occupazione” (FSE+) - Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”, attraverso l’avviso pubblico “Punti Cardinali for Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, approvato dalla Regione Puglia - Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Sezione Politiche e Mercato del Lavoro.

Il progetto comunale, intitolato “TrinitapoliStart”, ha ottenuto un finanziamento pari a 88.480,00 euro, destinato alla realizzazione di attività e servizi mirati all’orientamento, alla formazione e all’inserimento lavorativo dei cittadini.

L’iniziativa, che si inserisce tra le azioni sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), punta a promuovere nuove opportunità di lavoro e crescita professionale, attivando sportelli territoriali di orientamento, laboratori tematici e reti di collaborazione tra enti, scuole, imprese e cittadini.

«Questo risultato conferma la capacità del Comune di Trinitapoli di attrarre risorse europee e regionali per investire sul futuro della nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Con TrinitapoliStart vogliamo offrire strumenti concreti a chi cerca nuove opportunità di crescita e di occupazione».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Politiche sociali Maria Rosaria Capodivento, che ha sottolineato: «TrinitapoliStart guarda alle persone e alle loro competenze. Lavoreremo per costruire percorsi di orientamento e formazione capaci di sostenere i cittadini, in particolare i giovani e chi vive situazioni di difficoltà, nel loro rientro nel mondo del lavoro».

GAETANO DALOISO

