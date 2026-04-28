Provincia BAT, primo consiglio post elezioni. Lodispoto: “Auguri agli eletti, auspico collaborazione proficua per il bene del territorio”

ANDRIA - “Si è tenuto il primo Consiglio provinciale post elezioni della BAT per la convalida degli eletti, a cui ho rinnovato gli auguri di buon lavoro. L’auspicio è che si possa collaborare in maniera proficua nell’interesse del territorio e, in quest’ottica, la priorità è sicuramente l’approvazione del bilancio provinciale: ho confermato anche in aula la mia piena disponibilità a condividere il documento e le modifiche utili che verranno proposte.

Ringrazio i consiglieri che oggi hanno dimostrato grande senso di responsabilità, dicendosi pronti a discutere nel merito del provvedimento e delle priorità. Sono certo che questo spirito contraddistinguerà l’azione dei consiglieri che si impegneranno a servizio della Provincia e dei cittadini e, se procederemo tutti nella stessa direzione, scriveremo insieme una pagina di buona politica”.

Nota del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto