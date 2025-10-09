Musciolà: “La Sagra del Carciofo si farà. Un evento che unisce Trinitapoli e valorizza il nostro territorio”

TRINITAPOLI - «La Sagra del Carciofo si farà, come ogni anno. È un appuntamento che appartiene alla nostra comunità e rappresenta l’anima agricola, produttiva e solidale di Trinitapoli.»

Lo dichiara Vito Musciolà, imprenditore e segretario cittadino di Forza Italia, tra i promotori storici dell’iniziativa, che rinnova l’impegno a sostegno di un evento ormai identitario per l’intera città.

Musciolà ringrazia l’organizzatore Damiano Marzucco, «che da anni mette anima e cuore in questa manifestazione», e le aziende che hanno contribuito alla crescita della sagra: l’Azienda Agricola Musciolà, l’Ortofrutticola Trinità e l’Azienda Agricola Beniamino Lamedica, insieme a tanti altri imprenditori locali che con passione hanno sostenuto il progetto.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Convento dei Frati Cappuccini - guidato da Padre Francesco - per la disponibilità e l’impegno nel mantenere vivo lo spirito di comunità e solidarietà che da sempre caratterizza la manifestazione.

Musciolà esprime anche apprezzamento per l’iniziativa del sindaco Di Feo, che con l’incontro pubblico tenutosi all’Auditorium dell’Assunta ha voluto sensibilizzare cittadini, associazioni, agricoltori e realtà politiche a lavorare insieme per la buona riuscita dell’evento. «Ringrazio il sindaco per aver voluto coinvolgere l’intera città. La sagra è di tutti, e solo con la partecipazione di tutti può continuare a crescere.»

L’imprenditore rilancia infine la proposta di istituire un marchio di qualità per il Carciofo di Trinitapoli: «Il nostro carciofo ha caratteristiche uniche, legate al territorio e alla sua posizione geografica. È tempo di valorizzarlo con un riconoscimento ufficiale che ne certifichi l’eccellenza e porti il nome di Trinitapoli in tutta Italia.»

Musciolà conclude con un appello all’unità: «La Sagra del Carciofo è la festa di un’intera comunità. Continueremo a sostenerla con la convinzione che la vera forza di Trinitapoli sta nella collaborazione, nel lavoro e nell’amore per la nostra terra.»

GAETANO DALOISO