Musciolà: “La Sagra del Carciofo si farà. Un evento che unisce Trinitapoli e valorizza il nostro territorio”

TRINITAPOLI - «La Sagra del Carciofo si farà, come ogni anno. È un appuntamento che appartiene alla nostra comunità e rappresenta l’anima agricola, produttiva e solidale di Trinitapoli.»

Lo dichiara Vito Musciolà, imprenditore e segretario cittadino di Forza Italia, tra i promotori storici dell’iniziativa, che rinnova l’impegno a sostegno di un evento ormai identitario per l’intera città.

Musciolà ringrazia l’organizzatore Damiano Marzucco, «che da anni mette anima e cuore in questa manifestazione», e le aziende che hanno contribuito alla crescita della sagra: l’Azienda Agricola Musciolà, l’Ortofrutticola Trinità e l’Azienda Agricola Beniamino Lamedica, insieme a tanti altri imprenditori locali che con passione hanno sostenuto il progetto.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Convento dei Frati Cappuccini - guidato da Padre Francesco - per la disponibilità e l’impegno nel mantenere vivo lo spirito di comunità e solidarietà che da sempre caratterizza la manifestazione.

Musciolà esprime anche apprezzamento per l’iniziativa del sindaco Di Feo, che con l’incontro pubblico tenutosi all’Auditorium dell’Assunta ha voluto sensibilizzare cittadini, associazioni, agricoltori e realtà politiche a lavorare insieme per la buona riuscita dell’evento. «Ringrazio il sindaco per aver voluto coinvolgere l’intera città. La sagra è di tutti, e solo con la partecipazione di tutti può continuare a crescere.»

L’imprenditore rilancia infine la proposta di istituire un marchio di qualità per il Carciofo di Trinitapoli: «Il nostro carciofo ha caratteristiche uniche, legate al territorio e alla sua posizione geografica. È tempo di valorizzarlo con un riconoscimento ufficiale che ne certifichi l’eccellenza e porti il nome di Trinitapoli in tutta Italia.»

Musciolà conclude con un appello all’unità: «La Sagra del Carciofo è la festa di un’intera comunità. Continueremo a sostenerla con la convinzione che la vera forza di Trinitapoli sta nella collaborazione, nel lavoro e nell’amore per la nostra terra.»

GAETANO DALOISO

Trinitapoli Di Feo Francesco Sagra del Carciofo Marzucco Damiano Musciolà Vito Azienda Agricola Musciolà Ortofrutticola Trinità Azienda Agricola Beniamino Lamedica Convento dei Frati Cappuccini Marchio di qualità Carciofo di Trinitapoli