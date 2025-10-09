Trinitapoli avvia l’iter per rendere istituzionale la sagra dedicata al carciofo, simbolo di identità e tradizione agricola della città

TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli intende avviare ufficialmente l’iter per l’istituzionalizzazione della Sagra del Carciofo, con l’obiettivo di garantire continuità e solidità a una manifestazione che da anni rappresenta il cuore pulsante dell’identità agricola e culturale della città.

La decisione è maturata nel corso di una riunione svoltasi presso l’Auditorium dell’Assunta, convocata su iniziativa del sindaco Francesco di Feo e dedicata al futuro della storica kermesse. All’incontro hanno preso parte operatori agricoli, rappresentanti del terzo settore, delle parrocchie e numerosi cittadini, in un clima di partecipazione e confronto costruttivo. Presenti anche l’intera Amministrazione comunale e il gruppo consiliare Trinitapoli buona Politica, a conferma di una piena unità d’intenti nel voler rilanciare e consolidare la Sagra come evento istituzionale stabile.

Negli ultimi mesi, l’impegno dell’Amministrazione è stato determinante per salvaguardare la continuità della manifestazione, evitando che un appuntamento tanto atteso rischiasse di interrompersi. «La Sagra del Carciofo è parte integrante della nostra identità e della nostra storia collettiva – ha dichiarato il sindaco –. Ringrazio di cuore Damiano Marzucco e tutti gli operatori agricoli che, con passione e spirito di comunità, hanno mantenuto viva la manifestazione in tutti questi anni. L’Amministrazione comunale intende avviare un percorso condiviso per rendere la Sagra un evento istituzionale stabile, capace di valorizzare le nostre eccellenze agricole e di promuovere Trinitapoli nel futuro».

Apprezzamento e disponibilità sono arrivati da Damiano Marzucco, storico promotore della Sagra, che ha sottolineato l’importanza del passo compiuto dal Comune: «Riconosco il grande lavoro svolto dal sindaco e dall’Amministrazione per assicurare un futuro alla Sagra del Carciofo. È un segnale concreto di attenzione verso la nostra comunità agricola e verso l’intero territorio. Accetto con convinzione di avviare, insieme al Comune, l’iter per la costituzione di un comitato permanente che accompagni questo percorso di crescita e consolidamento».

Anche la presidente del Consiglio comunale, Loredana Lionetti, ha annunciato un’iniziativa in questa direzione: «Promuoveremo l’istituzione di una commissione con rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, per favorire il confronto con tutte le parti interessate e definire nei prossimi mesi un percorso condiviso per rendere la Sagra del Carciofo un evento istituzionale».

Con questo impegno corale, la città di Trinitapoli guarda con entusiasmo al futuro della Sagra del Carciofo, una tradizione che unisce agricoltura, cultura e identità, e che continuerà a rappresentare un’occasione di orgoglio e promozione per l’intero territorio.

Redazione CorriereOfanto.it