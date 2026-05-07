Trinitapoli apre il dossier maltempo: confronto con i funzionari della Regione Puglia sui danni all’agricoltura

TRINITAPOLI - Dopo i gravi danni provocati dal maltempo nelle campagne del territorio, il Comune di Trinitapoli ha avviato il confronto con la Regione Puglia per attivare le procedure necessarie al riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Nella giornata del 7 maggio, presso la sede municipale, si è svolto un incontro con i funzionari del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, la dott.ssa Elisabetta Angiuli e il dott. Angelo Vitobello. Al tavolo erano presenti il sindaco Francesco di Feo, l’assessore all’Agricoltura Giovanni Landriscina, il responsabile dell’Ufficio Agricoltura Giacinto Capodivento e i rappresentanti delle aziende agricole del territorio.

Nel corso della riunione sono state raccolte le segnalazioni degli agricoltori e affrontate le criticità causate dagli ultimi eventi atmosferici, che hanno colpito diverse colture del comprensorio. Contestualmente è stato programmato un sopralluogo nei campi per verificare direttamente l’entità dei danni e avviare la quantificazione delle perdite subite dalle imprese agricole.

L’Amministrazione comunale ha chiesto formalmente alla Regione Puglia di attivare le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, sollecitando interventi rapidi a sostegno del comparto agricolo locale. Una richiesta che si inserisce nel percorso già avviato nelle scorse settimane dai Comuni del territorio dopo le prime ondate di maltempo che hanno interessato l’area ofantina.

«La situazione è evidente. Il danno c’è stato ed è ingente. Purtroppo quest’anno è andata così: l’agricoltura è sotto il cielo e i danni sono palesi», ha dichiarato la dott.ssa Elisabetta Angiuli durante l’incontro con gli amministratori e gli operatori del settore.

«Non lasceremo soli i nostri agricoltori - ha affermato il sindaco Francesco di Feo -. Siamo al loro fianco in questo momento difficile e continueremo a lavorare affinché vengano riconosciuti i danni subiti e attivati tutti gli strumenti necessari a sostenere il comparto agricolo».

Sulla stessa linea l’assessore Giovanni Landriscina, che ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione agli operatori del settore: il lavoro quotidiano dell’ufficio tecnico comunale, ha sottolineato Landriscina, è orientato alla tutela di un comparto che rappresenta un pilastro dell’economia locale e un presidio identitario per l’intera comunità.

Redazione CorriereOfanto.it