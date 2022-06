Lamanuzzi, esperienza nel sociale ed idee chiare: “Ripartiremo dalle fasce più deboli. Rivolgo l’appello ad avere fiducia nella lista Città Futura”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il dottor Gianni Lamanuzzi, noto professionista in ambito sanitario, è candidato al Consiglio comunale nella lista “Città Futura” con Arianna Camporeale candidata alla carica di sindaco. Ha scelto di mettere a disposizione della città la sua esperienza, il suo tempo e la sua particolare sensibilità alle tematiche sociali perché crede nel cambiamento proposto dal programma della sua lista.

Dottor Lamanuzzi, a pochi giorni dal voto cosa pensa del clima di questa campagna elettorale?

“Sicuramente il clima si va accendendo col passare dei giorni. Mi auguro che i toni rimangano sempre nei limiti dell’educazione e del rispetto nei confronti di tutti i candidati e di tutte le liste. Non sempre ciò è accaduto, purtroppo”.



Tra i mille suoi impegni professionali, lei ha deciso comunque di trovare il tempo per dedicarsi alla sua città.

“Quando si fa un lavoro a stretto contatto con la gente, col sociale, con le problematiche, diventa tutt’uno con la tua vita personale. Perciò non avverto il tempo che ho sottratto al mio lavoro, ma l’ho avvertito come un’integrazione del mio essere nel mettermi a disposizione della città”.



La famiglia che l’accompagna in questa esperienza le dà forza, entusiasmo?

“La famiglia ricopre un ruolo importante, ma anche gli amici e i miei pazienti, nel supportarmi in questo cammino che ho deciso di intraprendere. Mi sostengono quotidianamente e me lo dimostrano. La mia famiglia in primis ha accolto questo impegno aggiuntivo, perché condivide con me lo stesso pensiero del mettersi a disposizione soprattutto delle fasce più deboli”.



Il suo lavoro è aiutare il prossimo. Lo farà anche come amministratore?

“Indubbiamente, a maggior ragione lo farei da amministratore. Se dovessi averne l’opportunità, andrebbe ancor di più ad espandersi questo mio impegno”.



Siamo alle battute finali della campagna elettorale: cosa dovrebbe fare San Ferdinando di Puglia per il cambiamento?

“Se San Ferdinando di Puglia vuole davvero il cambiamento deve puntare su una lista composta da candidati consiglieri professionisti e da una candidata sindaco con una sua esperienza non solo politica ma anche di vita vissuta nel sociale. San Ferdinando di Puglia deve affidarsi a questa lista per vedere e vivere il vero cambiamento che proponiamo nel nostro programma”.



Invece Gianni Lamanuzzi che appello fa ai cittadini per il voto del 12 giugno?

“Rivolgo l’appello a riporre la fiducia nella nostra lista e, se i cittadini lo ritengono, il voto alla mia persona, se mi reputano capace di effettuare il cambiamento insieme alla mia lista, Città Futura”.

Redazione CorriereOfanto.it