Pierluigi Dipace: “Votare Città Futura per una svolta epocale. Tra i progetti in campo, il Piano comunale delle energie rinnovabili”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - A pochi giorni dal voto, abbiamo chiesto a Pierluigi Dipace, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista Città Futura con Arianna Camporeale sindaca, di tracciare un bilancio di questa campagna elettorale e ribadire i punti salienti del programma proposto ai cittadini sanferdinandesi.

“Inizio facendo l’appello a coloro che non vogliono recarsi alle urne, che costituiscono un partito importante e presente in ogni competizione elettorale - ha esordito Pierluigi Dipace -. Come sostengo da sempre, è importante recarsi alle urne perché altrimenti si perde successivamente il diritto di manifestare rammarico. Tutti i cittadini devono comprendere che il voto è importante, e che è fondamentale scegliere la lista giusta. I sanferdinandesi sono chiamati a scegliere chi governerà la città per i prossimi cinque anni, tempo nel quale i futuri amministratori saranno chiamati a traghettare la città oltre l’emergenza pandemica da CoViD-19, nel pieno di una guerra che si fa allarmante giorno dopo giorno, con tutte le sue pesanti ripercussioni. Invito a scegliere Città Futura perché abbiamo progetti importanti realmente in grado di essere realizzati, e non semplici libri dei desideri. Idee chiare che da mesi stiamo illustrando ai cittadini, ai quali abbiamo chiesto condivisione e sostegno”.

Sulle motivazioni che l’hanno spinto a candidarsi e sul contributo da apportare, Pierluigi Dipace ha le idee molto chiare: “Il mio sostegno è quello di mettere in campo i valori e le competenze sviluppati nel percorso di vita. La gente che mi conoscere sa che mi piace perseguire e realizzare gli obiettivi prefissati, e non sono solo caratteristiche personali ma rispecchiano tutta la lista di cui faccio parte. Una delle prime attività che metterò in campo sarà quella di far redigere ed approvare il Piano comunale delle energie rinnovabili, in particolare quelle eoliche. Ci tengo a chiarire che non intendiamo riempire il territorio di impianti eolici, ma è solo un primo passo, fondamentale per individuare i siti dove si potrebbero realizzare tali opere. Anche in considerazione di quanto stiamo vivendo nelle ultime settimane, è importante pensare ad un piano più ampio verso una svolta energetica green, già avviata negli anni scorsi dal governo regionale e poi fermata per motivi politici”.

Altro tema importante su cui il candidato Pierluigi Dipace ha voluto focalizzare la propria attenzione è quello dei rifiuti: “Nel nostro programma dei primi cento giorni, particolare attenzione è posta all’adeguamento del nostro centro di raccolta alle normative previste in materia, affinché venga nuovamente riattivato ed utilizzato dai cittadini. Diversi servizi non stanno funzionando, vedi il ritiro degli ingombranti, in quanto non abbiamo il centro dove stoccarli. Inoltre, è fondamentale premiare i cittadini virtuosi e che danno una mano reale e concreta all’ambiente, e penalizzare chi invece continua a sporcare e degradare la nostra città e il suo territorio. Non possiamo tornare al passato e non possiamo bruciare i rifiuti termovalorizzandoli, ma è fondamentale riciclarli perché sono una risorsa preziosa”.

Sul perché votare la lista Città Futura, Pierluigi Dipace ha ribadito che “è il momento del cambiamento! Una richiesta che nasce dal basso e che è stata accolta con coraggio dalla candidata sindaca Arianna Camporeale, la cui azione politica ha permesso per la prima volta si creassero le condizioni affinché tre delle quattro liste in corsa vedessero una donna alla guida. È certamente una svolta! Perché abbiamo sempre assistito ad amministrazioni orientate e bloccate attorno a politici maschili, quasi sempre gli stessi. Infatti, è utile ricordare che negli ultimi trent’anni abbiamo avuto solo tre sindaci diversi, e sempre e solo uomini”.

Agli sgoccioli di questa campagna elettorale, il candidato Pierluigi Dipace rivolge il suo personale appello agli elettori: “Chiedo di darmi la possibilità di cimentarmi nella futura attività amministrativa. L’esperienza professionale ventennale da cui provengo e l’azione nel mondo del volontariato mi hanno permesso di forgiarmi e di maturare. Votare Pierluigi Dipace significa votare un nome nuovo, una persona che ha dimostrato di avere competenze, saper raggiungere gli obiettivi nel corso della professione e portare a compimento gli incarichi che gli sono stati affidati. È fondamentale continuare quel percorso di svolta e cambio generazionale avviato per la nostra città”.

Redazione CorriereOfanto.it