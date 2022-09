San Ferdinando di Puglia, Bilancio consolidato chiuso con un utile di 1,3 milioni di euro, grazie alla “positiva gestione ordinaria” dell’amministrazione Puttilli

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il 28 settembre scorso, approvato dalla maggioranza consiliare del Comune di San Ferdinando di Puglia (...con il nostro voto di astensione) il Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021.

Questo accapo, di carattere contabile ed obbligatorio, va approvato entro il 30 settembre di ogni anno. Esso si fonda quasi interamente sul Conto Consuntivo 2021 del Comune di San Ferdinando di Puglia.

Atteso che l’unica “partecipata” oggetto di consolidamento è Ofanto Sviluppo Srl, cioè l’Interporto di Cerignola, in avanzata fase di liquidazione, anzi, più precisamente, già venduto, con atto di vendita del 22 luglio scorso per 2 milioni di euro. Il Bilancio finale di questo colossale fallimento, l’Interporto di Cerignola, concepito nel 1994 (...un monumento allo sperpero di risorse pubbliche, pari a 55 miliardi delle vecchie lire) e il relativo piano di riparto, dovrebbero essere sottoposti all’assemblea dei soci entro la fine dell’anno. Sarà opportuno, per l'Amministrazione, essere presenti.

Tornando al nostro Bilancio consolidato, esso si chiude, nonostante l’Interporto, con un utile di esercizio, per l’anno 2021, pari ad € 1.341.839,49, derivante, cosi scrive il Responsabile economico-finanziario nella sua relazione, dalla positiva gestione ordinaria, capace di produrre utile (dopo la copertura degli oneri della gestione finanziaria e delle negatività della gestione straordinaria).

Ci si chieda, solo per un attimo, chi era il sindaco e l’assessore al Bilancio nell’anno 2021... o, volendo ulteriormente approfondire, chi era il sindaco e l’assessore all’Urbanistica, quando, nell’anno 2018, fu approvato il Piano Urbanistico Generale. Potrei proseguire oltre parlando, ad esempio, delle strutture sportive (Piscina comunale, Campo sportivo, Campo Tennis, Palazzetto dello Sport) donate, negli anni, alla città durante le mie sindacature, della gestione della pandemia, della soluzione dell’emergenza rifiuti (nuovo ARO e Gara europea aggiudicata nei mesi scorsi) e delle progettazioni delle scuole e delle strade lasciate e che saranno finanziate nei prossimi anni. Quanto detto sono fatti ed è nei fatti che si traccia, seppure ex post, la differenza, nella vita così come nell’esercizio temporaneo della propria funzione di sindaco.

Dott. SALVATORE PUTTILLI (Già sindaco di San Ferdinando di Puglia)