Damiani: “Forza Italia si riconosce appieno nel programma tracciato dalla presidente Meloni”

ROMA - “Un discorso programmatico di ampio respiro ed esaustivo, con l’indicazione di obiettivi chiari da raggiungere in tempi brevi per rispondere alle gravi difficoltà del Paese. La Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni chiede al Senato la fiducia per il nuovo governo di centrodestra su un programma che, nelle sue linee di indirizzo, accoglie e contiene i tanti pilastri del programma di Forza Italia, dalla valorizzazione del merito in ogni ambito al sostegno alle imprese che creano lavoro, dal rifiuto dell’assistenzialismo come strategia d’attacco alle povertà alla riforma fiscale e alla sburocratizzazione del sistema, dalla centralità del Sud come risorsa per l’economia dell’intera nazione al ruolo primario dell’Italia in Europa e nei consessi internazionali.

Un programma, quindi, in cui Forza Italia si riconosce appieno e alla cui realizzazione contribuirà con il massimo impegno, ritenendolo pienamente adeguato a dare risposte sul piano economico e sociale alle enormi difficoltà in cui versa il Paese a causa degli eventi imprevedibili e tragici che hanno segnato gli ultimi tre anni. Una responsabilità grande che Forza Italia, forza di governo determinante nella coalizione di centrodestra, assume nei confronti dei cittadini e onorerà con convinzione”.

Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani, mentre è in corso in Aula il dibattito sul voto di fiducia al nascente governo Meloni.

Comunicato Stampa Sen. Dario Damiani