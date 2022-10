Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: sei i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria per il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 9.00 in prima convocazione e il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 16.00 in seconda convocazione presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 5.10.2022. Approvazione VIII Variazione di Bilancio Finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

3. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 12.10.2022. Approvazione IX Variazione di Bilancio Finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

4. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 27.9.2022. Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022 dei Lavori Pubblici. Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi. Variazione n. 4.

5. Legittimità e riconoscimento D.F.B. ex art. 194 lett. e) TUEL per compensi professionali Studio Legale Mescia per attività giudizi innanzi TAR Puglia (nn. 183-184-185-186-187-188 e 189/2009 ricorsi).

6. Convenzione per l’affidamento in gestione del complesso sportivo denominato “Campi da tennis”. Addendum convenzione e autorizzazione ai sensi dell’art. 8.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO