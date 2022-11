San Ferdinando di Puglia, convocato il Consiglio comunale: sette punti all’ordine del giorno

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si terrà giovedì 24 novembre alle ore 9.30, presso la Sala consiliare dell’ex Palazzo di Città in piazza Giovanni Paolo II, la seduta straordinaria del Consiglio comunale in prima convocazione. Eventuale seconda convocazione per le ore 10.30 di venerdì 25 novembre.

Di seguito i punti all’ordine del giorno disposti dal presidente, Andrea Patruno:

1. Interrogazione consiliare presentata dal Gruppo “Ripartiamo Insieme” ad oggetto: Interrogazione urgente, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

2. Interrogazione consiliare presentata dal Gruppo “Ripartiamo Insieme” ad oggetto: Interrogazione urgente ai sensi dell’art. 28 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

3. Interpellanza consiliare presentata dal Gruppo “Ripartiamo Insieme” ad oggetto: Interpellanza e mozione, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

4. Ratifica D.G. 118/2022 - Variazione di Bilancio. Variazione di PEG;

5. Ratifica D.G. 133/2022 - Variazione di Bilancio. Variazione di PEG;

6. Ratifica D.G. 139/2022 - Variazione di Bilancio. Variazione di PEG;

7. Legge Regionale n. 3l del 4 dicembre 2009. Approvazione programma comunale degli interventi per il diritto allo studio. Anno 2023.

