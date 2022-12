Centro riabilitazione e Istituto “De Amicis”, l’affondo di Puttilli: «La Sindaca e il suo Vice pensino a risolvere i problemi»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Il vicesindaco pro-tempore del Comune di San Ferdinando di Puglia replica, come di consueto, in maniera irrispettosa delle altrui prerogative (è già successo, sembrerebbe, anche in Comune, tanto da richiedere un intervento nei suoi confronti da parte della RSU dei dipendenti comunali) nei nostri confronti e cioè nei confronti di una parte dell’opposizione consiliare (leggi, ndr).

Lo fa in maniera confusa e poco lucida ma merita comunque delle precise risposte, così magari le memorizza e ne possa fare tesoro:

1) a proposito del Centro di Riabilitazione, sarebbe interessante sapere se il vicesindaco ricorda che con DGC n. 104 del 19.07.2021 (mai revocata) si decise di concedere in locazione al Centro i locali del “Pasculli” poi assegnati, dal Commissario, al CPIA. L’obiettivo, oggi, come allora, è scongiurare la perdita di un servizio indispensabile per le persone più fragili della nostra comunità;

2) a proposito dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”, il vicesindaco e la sindaca pro-tempore, unitamente all’Assessora alla Pubblica Istruzione, devono spiegare alla città e alle famiglie come mai il Progetto definitivo della messa in sicurezza della scuola, approvato dalla mia Giunta, è rimasto fermo nei cassetti per un anno. Si dirà: i primi sei mesi c’era il Commissario! Bene, e chi ha commissariato il paese, vicesindaco? Chi ha mandato a casa il proprio Sindaco “non volando alto, con un confronto in aula, ma strisciando segretamente presso uno studio notarile”?

Concludo, evidenziando che compito dell’opposizione è vigilare, controllare e proporre. Non mi pare che questo non stia accadendo o stia accadendo in maniera capziosa.

Il vicesindaco e la sindaca pro-tempore pensino piuttosto a governare e a risolvere i problemi evitando, magari, di dare le colpe sempre a chi li ha preceduti. Questo sì che è un atteggiamento puerile, caro vicesindaco pro-tempore.»

SALVATORE PUTTILLI