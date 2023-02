Rino Laruccia nuovo segretario locale del Pd. “Esperienza, lungimiranza e pragmatismo per pianificare il futuro del partito e della città”

MARGHERITA DI SAVOIA - La fase congressuale “costituente” del Partito Democratico, così come è stata definita dal segretario nazionale uscente Enrico Letta, è risultata troppo lunga - tanto da far arrivare gli addetti ai lavori quasi stremati -, ma fortunatamente è giunta a conclusione la scorsa domenica.

Dopo un periodo in cui il circolo cittadino di Margherita di Savoia è rimasto sprovvisto di una guida, nella mattinata di domenica 12 febbraio la locale platea congressuale ha votato all’unanimità Ruggiero (detto Rino) Laruccia quale nuovo segretario cittadino democratico. Il neo eletto segretario è ben consapevole di assumere l’onere di coordinare e guidare il circolo locale nel momento più difficile per il partito, non solo a livello nazionale ma anche cittadino, considerate le imminenti elezioni amministrative. In una fase così delicata è stato imprescindibile puntare su un uomo dall’esperienza amministrativa e dalla lungimiranza politica oggettivamente riconosciuta. Pragmatismo e buon senso saranno i leitmotiv di questa nuova visione partitica che procederà in parallelo con una visione strategica, a lungo termine, e pianificatrice, non solo del partito ma anche della nostra intera comunità.

Oltre all’elezione del segretario cittadino, si è proceduto all’elezione dei candidati alla segreteria provinciale e nazionale. In perfetta sintonia con quanto accaduto nella provincia, anche qui sono stati eletti Lorenzo Marchio Rossi (96,5%) e Stefano Bonaccini (89,3%).

Comunicato Stampa PARTITO DEMOCRATICO Margherita di Savoia