Centrodestra, accordo storico: lista unitaria alle prossime comunali. Le segreterie locali: “Progetto di interesse comune per restituire fiducia a coloro che l’hanno perduta”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Sottoporsi al giudizio degli elettori è una scelta che comporta l’assunzione di grandi responsabilità. Lo è ancora di più in un momento così difficile per tutto il Paese, perché la crisi della politica, dell’economia, dei valori, non è stata mai cosi grave.

Ma è proprio in un contesto come quello che stiamo vivendo che la politica deve riappropriarsi del suo ruolo: fare da collante in una società che lentamente, ma inesorabilmente, sta perdendo i valori ed i riferimenti più importanti. I partiti, con i loro rappresentanti, devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini e del territorio, cercando di dare risposte ma soprattutto restituire la fiducia a coloro che a poco a poco l’hanno perduta.

Il centro-destra margheritano si vuole fare interprete di questo proposito, ritenendo opportuno, oltre che indispensabile, coinvolgere tutti i gruppi ed altre forze presenti sul territorio per andare incontro ad una coalizione di larghe intese e mettere a punto un progetto di interesse comune, per farlo poi diventare programma politico per le prossime elezioni amministrative.»

Segreterie locali Unione di Centro, Fratelli d’Italia, Forza Italia