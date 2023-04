Al via la campagna elettorale di Forza Margherita. Leone: “Offriamo alla città una valida alternativa per il cambiamento”

MARGHERITA DI SAVOIA - Ieri sera, a pochi minuti dalla presentazione della lista n.1 “FORZA MARGHERITA” con Grazia Galiotta sindaco, abbiamo chiesto al Dott. Giovanni Leone, candidato al Consiglio comunale, quale messaggio volesse inviare ai margheritani. (Diretta Video - Foto)

«È un messaggio di festa - ha dichiarato Giovanni Leone -. Finalmente parte la campagna elettorale. Abbiamo la possibilità di offrire alla città una valida alternativa per un cambiamento del governo cittadino. La nostra campagna elettorale sarà basata su programmi e contenuti. Non sarà una campagna elettorale “contro”, ma “a favore” di una visione di centrodestra del paese. Pertanto, auguriamo un buon voto ai cittadini di Margherita di Savoia, nella speranza di poter beneficiare del loro consenso per poter cambiare tutti insieme la nostra amata città.»

GAETANO DALOISO