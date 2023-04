Forza Margherita accoglie le richieste dei giovani: luoghi di aggregazione, biblioteca ed eventi sportivi tra le priorità

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è tenuto nella serata di ieri, presso la sede di Forza Margherita in via Africa Orientale 42, l’annunciato incontro tra i giovani salinari, la candidata sindaco Grazia Galiotta e alcuni candidati al Consiglio comunale per la prossima tornata elettorale.

L’incontro si è concluso con l’accoglimento di numerose richieste dei giovani della comunità salinara che i candidati della lista Forza Margherita hanno fatto proprie inserendole nella programmazione delle attività della prossima consiliatura.

I giovani intervenuti hanno apprezzato l’invito ad aprirsi ad un confronto con i candidati, occasione unica per chi si appresta ad esercitare per la prima volta il diritto al voto, e momento di condivisione di preoccupazioni comuni per una comunità che vive quotidianamente lo stillicidio di giovani risorse alla ricerca altrove di un futuro più roseo.

Tra le richieste pervenute la creazione di luoghi di aggregazione, una biblioteca, centri socioculturali e la programmazione di eventi sportivi che possano fungere da volano anche nell’ottica di una destagionalizzazione dell’offerta turistica del comune ofantino.

Bilancio positivo per la candidata sindaco Grazia Galiotta per questo primo incontro in attesa della presentazione della lista e dei suoi candidati (leggi, ndr) che si terrà questa sera alle ore 19.30 in piazza Padre Pio (antistante via Africa Orientale 42) che vedrà la presenza del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, il segretario provinciale di Forza Italia Marcello Lanotte, il segretario regionale Enti Locali UDC Carlo Laurora, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Ventola e il consigliere regionale di Azione Ruggiero Mennea.

Comunicato Stampa FORZA MARGHERITA