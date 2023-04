L’approvazione del Rendiconto, con un avanzo di gestione di oltre un milione di euro, chiude i consigli comunali del quinquennio 2018-2023

MARGHERITA DI SAVOIA - L’ultima seduta del consiglio comunale eletto il 10 giugno 2018 ha visto l’approvazione di tutti e cinque i punti all’ordine del giorno. Erano assenti i consiglieri Galiotta, Di Lecce, Scognamiglio e Labranca.

Il primo punto all’ordine del giorno era l’approvazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 2022, che ha visto un avanzo di gestione di oltre un milione di euro ed è stato approvato con 12 voti favorevoli e un voto contrario.

Il nuovo regolamento Tari e l’applicazione delle tariffe per la tassa sua rifiuti, che restano sostanzialmente inalterate, sono stati approvati con 12 voti favorevoli ed una astensione.

Sono stati invece approvati all’unanimità dei presenti la prima variazione di bilancio, che è in positivo ed è stata adottata per il recepimento di un finanziamento di 91mila euro per il progetto “Allarga gli Orizzonti” (si veda al riguardo il CS n. 006/23 del 25 gennaio u.s.), e l’ordine aggiuntivo inserito nella discussione, avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale Prov. BT”.

Trattandosi dell’ultima seduta dell’assise eletta il 10 giugno 2018, al termine c’è stato il saluto istituzionale da parte dei consiglieri uscenti, del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Napoletano e del Sindaco Bernardo Lodispoto. Il quale, nel ringraziare l’assemblea per il lavoro di questi cinque anni, ha auspicato che la campagna elettorale possa svolgersi in un clima pacato e costruttivo nell’interesse della comunità salinara ed ha colto l’occasione per sottolineare un dato importante in relazione ai lavori svolti in data odierna: «Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione debitoria di 6 milioni e 600 mila euro: grazie all’azione messa in atto in questi anni non solo siamo usciti dalle procedure di riequilibrio ma per la prima volta in quindici anni il nostro Comune presenta un consuntivo con un avanzo di amministrazione di oltre un milione: questo consentirà alla prossima amministrazione comunale di proseguire su basi solide e procedere a nuove assunzioni».

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

