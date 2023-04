Forza Margherita: “Il 14 e 15 maggio sarà un referendum tra il passato e il futuro”

MARGHERITA DI SAVOIA - Riceviamo dalla lista n.1 “FORZA MARGHERITA”, e pubblichiamo, il testo della sentita introduzione di Francesco Zagaria al comizio di presentazione di Grazia Galiotta, candidata sindaco di “FORZA MARGHERITA”. (Video)

«Buonasera a tutti, sorelle margheritane e fratelli margheritani. Buonasera Grazia. Hai realizzato il tuo sogno, quello di tutti coloro i quali amano la propria città. A te questa sera va il nostro grazie, il nostro sentito grazie.

Sì, perché c’è qualcuno che è assillato dalla paura di se stesso. C’è qualcuno che ha l’incubo di dover vincere a tutti costi. Ha fatto di tutto affinché non fossimo qui con voi questa sera. Quel qualcuno ha fatto di tutto per dividerci, ha anche rotto alcuni rapporti personali tra di noi. Ha chiamato gli amici, gli amici degli amici, i partiti, anche qualcuno dei presenti questa sera. Ha chiamato i tuoi elettori, i nostri elettori, quelli che ci rappresentano la loro fiducia. È addirittura arrivato a presentare una lista civetta, una lista fasulla capeggiata da un suo amico, un suo compare, affinché la partita fosse annullata.

Tutto questo per quella maledetta poltrona, quella che vedete lì. Perché “comando io”, solo e soltanto “io”, perché non si accetta che qualcuno la possa pensare diversamente. Noi alle poltrone non siamo attaccati ed è per questo, cara Grazia, che qui con te questa sera hai delle persone vere, hai tutto il Centrodestra più Azione, al governo del Paese. Quella coalizione che dovrà accompagnarti in questi anni da sindaco della città di Margherita di Savoia per intercettare quanti più soldi possibili per far crescere questo paese. Sì, perché Margherita è un gioiello, Margherita è una miniera. I margheritani sono persone perbene, sono incredibili, sono una potenza di fuoco.

Grazie per aver salvato la democrazia di questo paese, grazie per aver salvato la legittimità di queste elezioni presentando questa lista di Supereroi. Le partite sono fatte per essere giocate, non si vincono a tavolino. Il 14 e 15 maggio sarà un referendum per tutti cittadini di Margherita di Savoia, sarà un referendum tra il passato e il futuro.

Cara Grazia, hai dimostrato tutto il tuo amore per la città di Margherita. In questi mesi hai sofferto, hai pianto, hai pianto per la tua città, lo possiamo dire. Hai pianto per le tue figlie che, come tanti margheritani, sono lontane da questa città. La stessa amarezza che provo io che non sono venuto da Barletta “a farmi i fatti vostri”. Sono venuto qui perché piango nel vedere negli occhi dei miei amici coetanei la tristezza di non poter mettere su casa e famiglia nella propria città, a Margherita di Savoia.

Sei una donna forte e coraggiosa, Grazia; una moglie straordinaria, una mamma invidiabile. È di tutto questo che ha bisogno oggi Margherita di Savoia. E mi rivolgo a tutte le mamme, a tutte le donne di questo paese: Margherita di Savoia ha bisogno di una mamma che ami i suoi figli e che con il suo cordone ombelicale torni a legarsi ai suoi cittadini. Ricordate: non vince sempre la politica dei favori, perché quei favori sono vostri diritti. Ricordate che la fantasia a volte supera la realtà, che il bene può vincere il male, che l’amore può vincere contro ogni calcolo matematico. Perché sono le rimonte più belle, le missioni impossibili a scrivere la storia.

Dipende soltanto da voi: siate liberi di scegliere.

Forza Margherita, forza Grazia Galiotta sindaco di questa città.»

Comunicato Stampa FORZA MARGHERITA