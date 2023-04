Un bagno di folla saluta la presentazione della lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 e del sindaco Lodispoto

MARGHERITA DI SAVOIA - Un vero e proprio bagno di folla ha salutato la presentazione della lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 con la partecipazione del Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto e dei 16 candidati consiglieri, che ha scandito l’inizio della campagna elettorale in vista delle Elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio.

Il piazzale antistante l’ingresso della scuola “Papa Giovanni XXIII” e il prospicente tratto di Via Africa Orientale erano gremiti di cittadine e cittadini a testimonianza del grande entusiasmo che si respira attorno alla lista guidata dal Sindaco Lodispoto, che si ripresenta all’elettorato forte dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato. (Foto)

Dopo la presentazione dei candidati consiglieri ha preso la parola proprio il Sindaco Bernardo Lodispoto, che ha rivolto anzitutto un commosso pensiero ai salinari deceduti nel corso della pandemia.

Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato in che condizioni si trovava il Comune di Margherita di Savoia cinque anni fa (sull’orlo del dissesto finanziario con un deficit di 6 milioni e 600 mila euro, un’emergenza rifiuti ormai fuori controllo ed una grave carenza del personale) e come si trova oggi: bilancio risanato con un avanzo di amministrazione di un milione di euro che permetterà di procedere a nuove assunzioni, finanziamenti ricevuti per oltre 26 milioni di euro ed altrettanti già approvati ed in attesa di erogazione, tanti obiettivi raggiunti nel corso del primo mandato ma tante cose ancora da fare in virtù di un programma chiaro e ben definito, frutto di un lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti in questi anni nonostante i numerosi problemi da affrontare.

Proprio perché c’è un percorso virtuoso da portare avanti, la lista Margherita Migliore 2.0 ed il Sindaco Bernardo Lodispoto chiedono ai cittadini salinari un forte consenso in occasione delle Comunali del 14 e 15 maggio.

CONTINUARE È POSSIBILE.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0