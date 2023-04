Forza Margherita chiede di applicare il metodo del sorteggio pubblico per la scelta degli scrutatori

MARGHERITA DI SAVOIA - «Chiediamo al sindaco Bernardo Lodispoto e alla commissione elettorale di applicare il metodo del sorteggio pubblico per la scelta degli scrutatori.

L’estrazione degli scrutatori potrebbe avvenire valutando cittadini in condizione di incapienza, disoccupati a basso reddito o studenti.

Tale atto consentirebbe a tutti i cittadini di poter essere selezionati egualmente per l’esercizio di una funzione indispensabile per la democrazia, dando valore alle istituzioni che a partire da piccole azioni possono mettere in pratica un gesto di giustizia sociale».

FORZA MARGHERITA - Grazia Galiotta Sindaco