Altro finanziamento per il Comune: oltre 21mila euro per il progetto “Il Lungomare delle Eccellenze”, teso alla valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP

MARGHERITA DI SAVOIA - Abbiamo il piacere di annunciare che l’amministrazione comunale guidata dal nostro candidato sindaco, avv. Bernardo Lodispoto, ha conseguito un altro importante finanziamento ed ha messo a segno un altro punto a favore dello sviluppo socio-economico della città di Margherita di Savoia: con atto dirigenziale n. 87 del 27 aprile 2023 la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ha infatti ammesso a finanziamento per un importo di 21.252,40 euro il progetto denominato “Il Lungomare delle Eccellenze” presentato dal Comune di Margherita di Savoia nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale finanziate in base all’art. 6 della Legge Regionale n. 48/75.

L’obiettivo è valorizzare l’economia locale, le produzioni tipiche come la Cipolla Bianca di Margherita IGP ma anche altri asset economici di fondamentale importanza per il territorio come gli stabilimenti balneari, le saline, le terme in una sinergia che permetta di far conoscere, attraverso una pluralità di iniziative, i prodotti made in Puglia e creare le condizioni per la loro crescita commerciale. L’evento avrà luogo a Margherita di Savoia venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023 nelle aree comprese fra il Lungomare e Piazza Libertà e si articola in diverse iniziative.

Sarà l’occasione per presentare al grande pubblico, nella settimana che si conclude con il Ponte del 2 Giugno, le aziende locali con la partecipazione dei Consorzi di Tutela dei prodotti IGP e DOP presenti nel nord della Puglia con degustazioni di prodotti tipici; nel preserale di entrambe le date alcuni chef si alterneranno in attività di show cooking creando piatti che valorizzino i più importanti prodotti locali; sono previsti inoltre spettacoli musicali e di animazione per adulti e bambini, visite guidate nella Zona Umida delle Saline e l’organizzazione di un convegno dal titolo “Enti locali e privati: quale ruolo per la crescita economica e sociale del territorio?” che si terrà nel pomeriggio del 3 giugno dalle 16,30 alle 19,30 circa con la partecipazione di amministratori pubblici ed imprenditori.

Questa è una ulteriore dimostrazione, qualora ve ne fosse bisogno, che l’amministrazione comunale è impegnata sino all’ultimo giorno di mandato a lavorare per il bene della nostra comunità. L’evento in programma è non solo una vetrina di grande visibilità per la Cipolla Bianca IGP di Margherita ma intende valorizzare tutte le eccellenze di cui è ricco il nostro territorio in un’ottica di collaborazione che coinvolge anche altri operatori commerciali.

Un ringraziamento va rivolto al Consorzio per la Valorizzazione della Cipolla Bianca IGP di Margherita per la preziosa sinergia istituzionale finalizzata a ridare dignità ad un settore che per molti anni era stato colpevolmente trascurato e che l’amministrazione comunale ha rilanciato poiché fa parte del patrimonio storico, culturale e commerciale della collettività salinara.

