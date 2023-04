Margherita Migliore riempie anche piazza Libertà. Tante proposte per gli obiettivi futuri della città

MARGHERITA DI SAVOIA - Nonostante le condizioni meteo decisamente poco primaverili, il comizio in Piazza Libertà della lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 è riuscito a radunare una folla molto consistente di cittadine e cittadini salinari a testimonianza del crescente entusiasmo che si respira attorno ad una compagine compatta, coesa e mossa da una visione comune per l’avvenire del nostro amato paese. (Foto)

È stato questo il filo conduttore che ha legato gli interventi dei candidati che si sono succeduti sul palco: i risultati che l’amministrazione comunale in carica ha ottenuto e sta continuando ad ottenere e la definizione degli obiettivi strategici per il prossimo futuro sono un prezioso patrimonio di idee da cui ripartire.

Motivazioni che sono alla base della scelta di chi deciso di ricandidarsi per un secondo mandato come Giuseppe Napoletano e Mario Braccia ma anche di chi, dopo aver trascorso cinque anni tra i banchi della minoranza svolgendo una opposizione costruttiva e propositiva, ha ora deciso di condividere il percorso di Margherita Migliore 2.0 come Elena Muoio o ancora di chi ha scelto di entrare con entusiasmo e nuove proposte all’interno del nostro movimento come Vanessa Natola.

Sono stati sottolineati i cospicui finanziamenti conseguiti nell’ambito della cultura e dell’istruzione (riqualificazione di scuole e palestre scolastiche per un totale di quasi 470mila euro, 300mila euro per la riqualificazione della biblioteca ed altrettanti per la realizzazione di un archivio storico comunale, altri 550mila per la riqualificazione dell’anfiteatro) e dei lavori pubblici (e qui l’elenco sarebbe troppo lungo: dai lavori per la risistemazione di strade e marciapiedi nel centro urbano e in località Città Giardino-Isola Verde all’ampliamento della rete idrica in Zona Orno, dagli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico - destinati a sbloccare la realizzazione di nuove strutture ricettive - alle opere in corso di realizzazione come il Polo d’Infanzia nel quartiere San Pio). Sono stati ricordati anche altri finanziamenti destinati a creare nuove prospettive come i 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del Magazzino Nervi, i 532mila euro del Progetto Cobismas per la conservazione della biodiversità, i 354mila euro per il progetto internazionale di valorizzazione di Torre Pietra: tutte cifre reali e ben documentate che rappresentano il punto di partenza per progettualità future ma già in cantiere.

Le conclusioni ovviamente sono toccate al Sindaco avv. Bernardo Lodispoto, che ha ricordato in che condizioni ha trovato il Comune al momento del suo insediamento cinque anni fa (pre-dissesto finanziario, grave carenza di personale e alle prese con l’emergenza rifiuti). Il Sindaco ha ribadito inoltre quelli che saranno i primi impegni in agenda nel caso di un secondo mandato: la contrazione di un mutuo - che ora il Comune può finalmente assumere - per la realizzazione di un Palazzetto destinato ad ospitare eventi sportivi e non solo, l’inserimento di tutti fabbricati situati in Zona Orno all’interno del Piano Urbanistico Generale di ormai prossima adozione, i lavori di adeguamento del Porto Canale e un forte sostegno alla categoria dei balneari, impegnata in questi giorni in una difficile battaglia per la sopravvivenza di un comparto strategico. «Saremo al vostro fianco!», ha affermato il Sindaco Lodispoto promettendo il massimo impegno nel dare dignità ad un settore trainante per l’economia di una località turistica come la nostra.

Per questi motivi chiediamo a cittadine e cittadini un forte consenso alla lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 in occasione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio per proseguire il lavoro svolto in questi anni.

Continuare è possibile.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0