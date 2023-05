Margherita Migliore fa il pieno anche in piazza Marconi. Lodispoto: “Ospedale di Comunità entro il 2026. Cambierà il volto della sanità pubblica a Margherita”

MARGHERITA DI SAVOIA - La Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 ha riempito di entusiasmo anche Piazza Marconi. Nel comizio di venerdì 5 maggio si sono alternati sul palco due consiglieri ed assessori in carica come Salvatore Piazzolla e Grazia Damato e due volti nuovi che si candidano per la prima volta a consiglieri comunali come Salvatore Ricco e Ruggiero Russo.

Nel corso degli interventi sono stati ricordati gli importanti risultati conseguiti in questi anni dall’amministrazione comunale nei settori dell’agricoltura, pesca ed attività produttive e nell’ambito dei servizi sociali ma sono state presentate anche le iniziative di prossima realizzazione, come il progetto “Il Lungomare delle Eccellenze” per la valorizzazione della Cipolla Bianca IGP e delle altre produzioni tipiche, ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per un importo di oltre 21mila euro ed in programma venerdì 2 e sabato 3 giugno. Indicati anche gli obiettivi futuri con nuove idee in materia di turismo (inserimento nel circuito dei Grandi Eventi Culturali della Regione Puglia, potenziamento del turismo ambientale e servizi di bike sharing) ed innovazione digitale (realizzazione di nuove app per i parcheggi e per la segnalazione di guasti o disservizi ed istituzione di aree wi-fi free): proposte concrete e realizzabili che fanno parte del programma presentato dalla Lista n. 2. Ma soprattutto sono state rimarcate le doti umane per cui scegliere il 14 e 15 maggio i candidati della Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0: competenza, affidabilità, trasparenza e disponibilità verso i cittadini. (Foto)

Il sindaco avv. Bernardo Lodispoto si è ulteriormente soffermato sui risultati ottenuti nel corso del suo primo mandato, documentandoli in maniera puntuale e precisa: a supporto e testimonianza di quanto detto, è stato proiettato su uno schermo un video di circa 20’ che riassume gli interventi realizzati in questi anni dall’amministrazione comunale. Il Sindaco Lodispoto si è soffermato in modo particolare sui progetti per la realizzazione di un Ospedale di Comunità, di una Casa di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale finanziati interamente con fondi PNRR per un importo di circa 5 milioni di euro e che saranno ultimati entro il 2026: opere destinate a cambiare radicalmente il volto della sanità pubblica a Margherita di Savoia.

Il prossimo appuntamento con la Lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 e la cittadinanza salinara è in programma domenica 7 maggio alle ore 19.30 in Piazza Padre Pio (ovvero il piazzale antistante l’ingresso della Scuola Elementare Papa Giovanni XXIII in Via Africa Orientale).

Interverranno i candidati consiglieri: Stefania Ballarino, Giuseppe Diella, Margherita Leone, Francesca Santobuono. Concluderà il Sindaco Bernardo Lodispoto.

Comunicato Stampa MARGHERITA MIGLIORE 2.0