Nuovo finanziamento di 810mila euro per l’ampliamento delle reti idriche in Zona Orno. Lodispoto: «Tre milioni di fondi solo per quella località»

MARGHERITA DI SAVOIA - L’Autorità Idrica Pugliese, con delibera dello scorso 30 gennaio, ha approvato lo studio tecnico-gestionale presentato da AQP per l’ampliamento delle reti idriche nel Comune di Margherita di Savoia ed in particolare a servizio di Zona Orno per un progetto dall’importo di 810.000 euro. L’intervento, già accolto nella programmazione dell’Autorità Idrica Pugliese, va a completare una serie di interventi a beneficio degli alloggi e degli arenili situati lungo la fascia costiera a nord dell’abitato.

Ne dà notizia il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto: «Sono orgoglioso di poter affermare che nessuna amministrazione comunale nella storia del nostro paese ha fatto così tanto in favore degli insediamenti presenti in Contrada Orno: dopo l’intervento da 900mila euro per l’approvvigionamento idrico degli arenili ultimato a giugno dello scorso anno, dopo il finanziamento di 730mila euro erogati nell’ottobre 2021 per i lavori di ampliamento della rete idrica (primo lotto) e dopo il finanziamento di altri 520mila euro per la continuazione del tronco idrico, ora giunge quest’altra ottima notizia che porta il totale dei finanziamenti percepiti dalla nostra amministrazione solo per il completamento dei servizi idrici in zona Orno a quasi tre milioni di euro. Tutti possono cogliere la portata di questi interventi e la ricaduta positiva che producono per i nostri arenaioli e per tutti coloro che hanno degli insediamenti in quella contrada: auspichiamo che l’erogazione del nuovo servizio possa avvenire prima dell’estate. Il mio ringraziamento va al Presidente di AQP prof. Domenico Laforgia e alla Direttrice Generale dott.ssa Francesca Portincasa, al Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese dott. Antonio Matarrelli e al Direttore Generale dott. Cosimo Francesco Ingrosso».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO