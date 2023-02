Incendio doloso al Polo d’Infanzia nel Quartiere San Pio. Lodispoto: «Gesto vile che colpisce famiglie e bambini, ma non ci fermeranno»

MARGHERITA DI SAVOIA - Nella notte degli ignoti hanno appiccato, a distanza di poche settimane, un secondo incendio nel cantiere dell’erigendo Polo d’Infanzia nel Quartiere San Pio, all’ingresso di Città Giardino: un gesto idiota, vigliacco e odioso, condannato da tutta la comunità salinara.

«Sono stati dati alle fiamme - dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - gran parte dei pannelli isolanti che erano stati appena consegnati e la cui posa in opera era prevista a partire da lunedì prossimo. Una parte della struttura dovrà inoltre essere sottoposta a verifiche statiche per accertare che l’incendio non abbia prodotto danni gravi e questo determinerà probabilmente un ritardo sulla tabella di marcia dei lavori. Le indagini da parte delle Forze dell’Ordine sono in corso ma voglio dire ai responsabili di questo atto criminale che le loro intimidazioni non fermeranno la volontà unanime della maggioranza e di tutto il consiglio comunale di lavorare per il bene della nostra comunità. Addolora il fatto che con questo gesto sia stata colpita non tanto l’amministrazione comunale quanto i bambini e i genitori che fruiranno di questa struttura: questo è il motivo per cui i responsabili, che auspico vengano presto identificati, dovrebbero semplicemente vergognarsi. Come Sindaco e come Presidente della Provincia sollecito una maggiore attenzione nel controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, che pure si prodigano nella loro opera, perché purtroppo la pressione della criminalità nella BAT sta diventando giorno dopo giorno sempre più insostenibile».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO