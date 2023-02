Sabbia nel canale portuale, pescatori costretti a manovre lunghe e complesse per uscire e rientrare. La UILA chiede interventi urgenti

MARGHERITA DI SAVOIA - Nei giorni scorsi, la UILA Pesca di Margherita di Savoia ha scritto al sindaco avv. Bernardo Lodispoto e all’Ufficio locale marittimo per chiedere nuovamente interventi urgenti e straordinari al canale portuale. Di seguito, il testo integrale della missiva.

«Con la presente siamo a risegnalare la preoccupazione dei pescatori di Margherita di Savoia per la drammatica condizione in cui sono costretti a lavorare ogni giorno. A causa delle “secche marine” presenti nella zona portuale di Margherita di Savoia, i pescherecci hanno grandi difficoltà ad attraversare il canale, sia in uscita che in entrata.

Nelle ultime settimane la situazione è peggiorata: a causa di fenomeni naturali, la sabbia è stata spinta dalle correnti nel porto, abbassando ulteriormente i livelli dei fondali e creando pericolose secche per le imbarcazioni.

I pescatori sono costretti a manovre lunghe e complesse per uscire e rientrare nel porto, rischiando danni ingenti alla struttura natante e alle eliche, ed alcune imbarcazioni risultano da giorni bloccate in secca nel porto peschereccio.

Vista la situazione straordinaria che i pescatori sono costretti ad affrontare quotidianamente, che penalizza l’esiguo reddito degli stessi, chiediamo un intervento immediato e straordinario dell’amministrazione comunale utile a consentire ai pescatori la possibilità di utilizzare il canale portuale.

Pertanto, siamo a chiedervi la messa in sicurezza del canale portuale, ed un intervento straordinario per il suo dragaggio.

Con la speranza che tale emergenza possa essere affrontata in maniera celere, consentendo quanto prima il ripristino delle condizioni ideali di sicurezza per lo svolgimento del nostro lavoro.

Affidiamo a voi le nostre preoccupazioni e le nostre speranze.

Saluti.»

EMANUELE QUARTA (UILA Puglia)