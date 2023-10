Pestillo (ViviAmo San Ferdinando): “L’attuale amministrazione ha immobilizzato la città e delegittimato il Consiglio comunale”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Immobilismo, mancanza di confronto, partecipazione e trasparenza. Questi i temi affrontati nell'intervento del capogruppo del gruppo consiliare “ViviAmo San Ferdinando”, durante il consiglio comunale tenutosi il 19 ottobre scorso.

Consiglio, in cui è stato, finalmente, dopo un mese di dibattito sulla carta stampata e sui social, affrontato il problema politico-amministrativo causato dalle dimissioni del consigliere Andrea Patruno da presidente del Consiglio comunale.

Il “non fare” o il “fare male” ormai è una prerogativa dell’attuale amministrazione che non solo ha immobilizzato la città, ma ha delegittimato il Consiglio comunale. Questo viene convocato solo per le necessità amministrative. Anche in questo consiglio, si è perpetuato lo stesso atteggiamento: un Consiglio convocato esclusivamente per ratificare in extremis variazioni di bilancio effettuate dalla giunta nel mese di agosto, che altrimenti avrebbero perso la loro efficacia, e solo in via secondaria per eleggere i nuovi organi di presidenza. Atteggiamento di grande indifferenza anche di fronte alle continue denunce da parte dell’opposizione e alla perdita dei “pezzi” della maggioranza.

La sindaca continua ad affermare che tutto va bene, anzi fa quasi orecchio da mercante, elencando per l’ennesima volta il suo “aver fatto”, elenco ormai propinato in tutti i consigli comunali, imparato a memoria dall’opposizione. Questo atteggiamento di non curanza nei confronti delle denunce da parte dell’opposizione e degli stessi cittadini, che si vedono giorno per giorno diminuire servizi essenziali di ogni genere, dall’ordine pubblico alla raccolta dei rifiuti, dalla chiusura della piscina comunale e della stessa biblioteca agli enormi ritardi accumulati nella riqualificazione del plesso “De Amicis”, con il conseguente innesco della questione del plesso “Rodari”, sta portando alla deriva un’amministrazione sempre più autoreferenziale e distante dalle problematiche oggettive della nostra comunità. L’opposizione c’è!»

ELENA PESTILLO (Capogruppo del Gruppo consiliare “ViviAmo San Ferdinando”)