Masciulli (FdI): «La ‘bolla politica’ vincente nel 2022 altro non era che un’operazione di potere, priva di contenuti e autorevolezza»

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - All’indomani della presa d’atto delle dimissioni rassegnate da presidente del consiglio comunale da parte di Andrea Patruno (leggi, ndr) e dell’annuncio del suo passaggio all’opposizione (leggi, ndr), spiegandone con chiarezza e determinazione le ragioni in consiglio (leggi, ndr), interviene il consigliere di minoranza Aniello Masciulli (FdI), eletto nella lista “Ripartiamo Insieme” guidata da Salvatore Puttilli, per esprimere alcune considerazioni sulla maggioranza della sindaca pro tempore, Arianna Camporeale. “Con l’addio di Andrea Patruno - dichiara Masciulli - si infrange il patto elettorale fondativo tra la capolista Arianna Camporeale e ‘Orizzonti’ (leggi, ndr), intervenuto alla vigilia delle elezioni comunali di giugno 2022.”

L’associazione politico-culturale entrava nella lista ‘Città Futura’ con due suoi esponenti: Andrea Patruno, eletto presidente del consiglio comunale, e Cinzia Petrignano, nominata dalla sindaca assessore al welfare, cultura e pubblica istruzione, incarico che tuttora continua a ricoprire. “La lista ‘Città Futura’ - ricorda Masciulli - risultava poi vincente, ma - sottolinea - non a maggioranza. ‘Orizzonti’ - prosegue il consigliere di minoranza - per stessa ammissione dei suoi autorevoli componenti, voleva rendersi co-protagonista di una nuova fase della vita politico-amministrativa sanferdinandese, coltivando sogni di grandi aspettative a favore della comunità e di ampia partecipazione democratica (leggi, ndr). Ma i buoni propositi espressi nel programma amministrativo (trasparenza, collegialità, concertazione, confronto con minoranze, forum cittadini su opere pubbliche, sicurezza, legalità, welfare e scuola) si sono infranti con la dura realtà e non ci sembra che questa maggioranza sia stata conseguenziale. A parte Patruno.”

“Ma i cittadini e gli elettori che li hanno votati, cosa ne pensano?”, si chiede Masciulli. “Anche e soprattutto riguardo ai temi sollevati da Patruno, ai contrasti emersi tra lui e la sua ex maggioranza?” Poi si domanda: “Le precedenti dimissioni da assessore di Fabio Capacchione (leggi, ndr), avevano solo motivazioni di carattere personale? O forse, come più plausibile, rappresentavano già una ‘frattura interna’ alla vecchia guardia che aveva rinunciato a sostenere un secondo mandato del sindaco Puttilli, pur di puntare sulla Camporeale?”. “La verità - ritiene l’esponente di FdI - è che oggi un po’ tutti cominciano a prendere atto che la ‘bolla politica’, vincente nel giugno 2022, altro non era che un’operazione di potere, priva di contenuti e autorevolezza, e falsamente presentata come innovativa e futurista.” Infine, riguardo al futuro, Masciulli fornisce la sua ricetta: “Lavorare tutti e sin da subito, in consiglio comunale, ma non solo, per essere pronti a far svoltare la nostra comunità e riprendere il cammino del confronto, della crescita e della partecipazione democratica.”

GAETANO SAMELE