Orizzonti è forza di governo: “Rilanciare l’associazionismo e promuovere la partecipazione dei cittadini. Democrazia e solidarietà per avviare un percorso di pace”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’Associazione Orizzonti saluta con soddisfazione e compiacimento l’elezione di Andrea Patruno alla Presidenza del Consiglio comunale (leggi, ndr) e l’indicazione di Cinzia Petrignano ad Assessore alle politiche sociali, politiche culturali, politiche scolastiche, contenzioso. La designazione dei due rappresentanti dell’Associazione Orizzonti a due incarichi di grande responsabilità e notevole significato politico-amministrativo nella Giunta guidata da Arianna Camporeale, prima Sindaca di San Ferdinando di Puglia, corona un impegno cominciato 5 anni fa e conferma la responsabilità assunta nel Programma amministrativo della Lista “Città Futura”.

L’Associazione Orizzonti, nel ribadire la lealtà ed il sostegno ad un progetto politico-amministrativo sottoscritto dopo lo scioglimento del Consiglio comunale attorno alla candidatura di Arianna Camporeale, ritiene che l’obiettivo prioritario per la maggioranza e le minoranze del nuovo Consiglio comunale sia quello di assicurare un efficace governo della Città, ognuno nel rispetto dei ruoli assegnati dai cittadini, per poter affrontare con gradualità, ma con determinazione, i problemi che unanimemente sono considerati urgenti per lo sviluppo della nostra comunità: la sicurezza, l’ambiente, il riordino dei servizi, il decoro urbano, le politiche di sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Ora si aprono spazi enormi per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, dando attuazione al proposito espresso durante la campagna elettorale di chiamare le forze vive della Città, le Associazioni, le Scuole, le Parrocchie, le categorie sociali ad uno sforzo di corresponsabilità nel governo cittadino. Riteniamo che la stessa Amministrazione comunale non potrà fare a meno di coinvolgere le energie e le competenze presenti nella nostra comunità per assicurare il coinvolgimento, quanto più possibile largo, alla risoluzione dei complessi problemi di risorse umane e finanziarie che abbiamo di fronte. L’Associazione Orizzonti intende rilanciare il ruolo dell’associazionismo nel nostro paese improntato alla pluralità di idee e proposte, alla partecipazione responsabile e consapevole, al dibattito aperto e rispettoso di tutti i punti di vista.

Infine non sottovalutiamo la necessità che la nostra comunità ha bisogno di ritrovarsi attorno ai valori fondamentali della democrazia e della solidarietà ed avviare un vero e proprio percorso di pacificazione che senza mortificare il dibattito franco e vivace, che è il sale di ogni democrazia, riesca ad individuare quegli aspetti della vita sociale, culturale e politica che costituiscono l’identità della nostra Città.

Questa prospettiva che tentammo di perseguire nel novembre del 2021, con un nostro appello caduto nel disinteresse delle forze politiche, a maggior ragione la perseguiremo oggi che siamo stati incaricati dai cittadini di San Ferdinando di Puglia a responsabilità che cercheremo di onorare col massimo impegno.

L’Associazione Orizzonti