Puttilli: “La nostra opposizione sarà costruttiva e nell’interesse della comunità”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Quella del gruppo consiliare “Ripartiamo Insieme” sarà un’opposizione “vigile, incisiva e costruttiva, nell’interesse della comunità”, come ha tenuto a precisare Salvatore Puttilli all’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

“Sulla scelta del Presidente del Consiglio comunale - ha dichiarato Puttilli - abbiamo proposto, non essendo stati coinvolti prima, che fosse eletta alla presidenza del Consiglio comunale una donna, in considerazione del discutibile “vulnus”’ creatosi in termini di rispetto della parità di genere nella composizione della Giunta. Non essendo passata la nostra proposta, abbiamo scelto di votare scheda bianca per la votazione del presidente e di votare per la consigliera Maria Riccarda Scaringi come vicepresidente. In ogni caso, al presidente Patruno auguriamo buon lavoro, convinti come siamo che saprà essere il presidente garante di tutti”.

“In merito alle linee programmatiche di mandato - ha continuato Puttilli -, abbiamo scelto di astenerci per senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Verificheremo e vigileremo, passo dopo passo e provvedimento per provvedimento, quale potrà essere la concreta attuazione delle stesse nell’interesse dei cittadini; tenendo conto, tuttavia, (e qui “qualcuna” dovrà essere onesta nel comunicarlo e veicolarlo alla città) che tante promesse ed obiettivi, nel breve, non potranno essere mantenute e raggiunti, dovendosi preliminarmente provvedere a finanziare le assunzioni eliminando la spesa superflua e recuperando maggiori entrate anche fronteggiando l’evasione contributiva”.

“Riteniamo ovviamente chiusa la campagna elettorale - ha concluso il leader di Ripartiamo Insieme - (anche se è stata una campagna elettorale “scorretta” e non “equa” nei mezzi e nei modi) e ci prepariamo a fare il nostro dovere, mai rinunciando a proporre quanto scritto nel nostro programma e votato “liberamente” da circa 2000 elettori”.

Redazione CorriereOfanto.it