Convocato il Consiglio comunale: doppia seduta mercoledì 15 novembre. All’ordine del giorno l’adozione del PUG

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in unica convocazione per il giorno 15 novembre 2023 alle ore 9.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1. Interrogazioni e interpellanze.

2. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023. Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi. Variazione n.1. Approvazione.

3. Variazione di Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs 267/2000.

4. Diritto allo studio anno 2024. Determinazioni.

Successivamente, sempre mercoledì 15 novembre 2023 alle ore 17.00, il Consiglio Comunale si riunirà nuovamente in sessione straordinaria e in unica convocazione, in seduta monotematica, per l’adozione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Margherita di Savoia completo della proposta del Rapporto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 4 della Legge Regionale n. 20/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Si tratta di un momento storico e atteso da quasi cinquant’anni da parte della collettività di Margherita di Savoia, con l’adozione di uno strumento che andrà a delineare una nuova visione strategica della città.

Entrambe le sedute saranno trasmesse come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO