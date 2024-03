Venerdì 15 marzo, inaugurazione della sede del Movimento Civico “SìAmo Trinitapoli”

TRINITAPOLI - Il Movimento Civico “SìAmo Trinitapoli” inaugurerà la sede in via Fratelli Cervi 1, a Trinitapoli, venerdì 15 marzo alle ore 19:30. Il contenitore culturale e politico, costruito nell’ultimo anno, racchiude in sé l’esperienza di ex amministratori, associazioni locali, professionisti, agricoltori, imprenditori e giovani trinitapolesi. L’obiettivo è quello di creare un gruppo qualificato in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno a giugno, con l’unica finalità di far sviluppare il territorio.

Nella serata saranno presentate le linee principali sulle quali sarà redatto il programma elettorale: a cominciare dalla sicurezza, passando per il turismo, una nuova idea di termalismo e, soprattutto, la riduzione delle tasse comunali. Provando anche a sviluppare in maniera diversa i progetti di riqualificazione del territorio e puntando su una pianificazione mirata alla liberazione di vincoli, che hanno ingabbiato sul piano urbanistico la città negli ultimi vent’anni. Oltre alla possibilità di sviluppare un nuovo piano di sistemazione dei tratturi comunali per il comparto agricolo, aggiungendo una decisa riduzione dell’IMU sui terreni.

Un’idea di città nuova e moderna, in grado di diversificarsi attraverso il turismo e il termalismo, provando a creare nuove opportunità per i giovani. Questa è la centralità del progetto voluto da chi ama Trinitapoli, ma soprattutto da chi si sente parte attiva della propria comunità. Fare politica per la nostra città e non contro le persone, provando a mantenere il dibattito su un confronto serio sui temi, così come la maggior parte della popolazione vuole.

Comunicato Stampa Movimento Civico “SìAmo Trinitapoli”