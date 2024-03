Attivisti del Movimento 5 Stelle e Partito Democratico di Trinitapoli, appello congiunto: “Basta con la violenza verbale!”

TRINITAPOLI - «Negli ultimi tempi il dibattito politico a Trinitapoli è stato inquinato da insulti, minacce e comportamenti inaccettabili, che hanno reso impossibile una discussione civile e costruttiva. I soliti ignobili calunniatori di professione hanno creato un clima di intimidazione insostenibile, mirando a delegittimare l’impegno civile attraverso attacchi personali e offese gratuite.

Questa situazione di degrado culturale, che affonda le sue radici da lontano, mina le basi stesse della nostra democrazia e del rispetto reciproco che dovrebbe caratterizzarla. È urgente e necessario porre fine a questo clima tossico che avvelena il dibattito pubblico e impedisce ogni forma di dialogo costruttivo.

Vogliamo inoltre esprimere la nostra più profonda indignazione per l’offesa alla disabilità di un iscritto del Movimento 5 Stelle, vittima di un vile attacco verbale. Tale episodio non solo è intollerabile e inaccettabile ma sottolinea quanto sia ancora lunga e difficile la strada per il riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno all’Avv. Pasquale Fiorentino, simbolo di coraggio, intelligenza e determinazione. La sua battaglia è la nostra battaglia, e non ci lasceremo intimidire da queste bassezze. Continueremo a lottare insieme per una comunità più giusta e inclusiva, dove nessuno sia discriminato o umiliato per la sua condizione.

Il nostro appello è rivolto a tutti i cittadini di Trinitapoli, alle forze politiche, alle istituzioni e ai media: è tempo di dire BASTA alla violenza verbale e di lavorare insieme per promuovere un dibattito politico basato sul rispetto, l’inclusione e la costruzione di un futuro migliore per tutti.»

Attivisti Movimento 5 Stelle Trinitapoli e Partito Democratico Trinitapoli