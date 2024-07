Il Consiglio Regionale della Puglia approva la richiesta di referendum contro l’autonomia differenziata

BARI - Il Consiglio regionale ha votato a maggioranza, con 25 voti a favore e 9 contrari, la richiesta di indizione di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione per deliberare l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, a firma del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e di altri consiglieri regionali. È stata votata l’immediata esecutività.

Con la stessa maggioranza è stata approvata la richiesta di indizione di referendum per l’abrogazione parziale della stessa legge. (Documento 1 - Documento 2)

Press Regione Puglia