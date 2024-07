Definitivamente respinta la proposta di legge sul trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali. Emiliano: “Molto soddisfatto di questo esito”

BARI - “La proposta di legge sul trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali è stata respinta definitivamente. Sono molto soddisfatto di questo esito perché la Regione Puglia, ancora una volta, dimostra di essere rispettosa del mandato ricevuto dai cittadini e di lavorare nel loro esclusivo interesse. (Video)

La proposta di ripristinare il TFM non è mai stata nel nostro programma di Governo, non arrivava dalla Giunta ma da alcuni consiglieri. Oggi in Aula ho chiesto al Consiglio di revocare la richiesta di voto segreto sul TFM e di evitare che la seduta andasse a vuoto, anche perché adesso dobbiamo discutere del referendum contro il Dl Calderoli sull'autonomia differenziata (leggi, ndr).

Io ho lavorato tutta la vita per la dignità della Puglia e la dignità del Mezzogiorno ed è stato importantissimo oggi difendere la regione da scelte come il TFM, che non sarebbero state condivise né comprese dai cittadini”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Press Regione Puglia